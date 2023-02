Biden a Kiev: «La democrazia resiste». L’Ucraina spera in nuove armi e nei caccia

«Come alleati e partner continueremo a sostenere la vostra causa, siamo sempre pronti a parlare con voi di quello di cui avete bisogno, siamo dalla vostra parte, e sono qui per sostenere non solo le istituzioni ma anche i comuni cittadini. Avete dimostrato di essere eroici e tutto il mondo lo ha visto», ha risposto Joe Biden.

Naturalmente non si poteva non parlare di armi. Il presidente americano ha annunciato mezzo miliardo di dollari di assistenza aggiuntiva all'Ucraina. Il pacchetto includerà più equipaggiamento militare, comprese munizioni di artiglieria, più javelin e obici. Zelensky ha confermato di aver affrontato con il presidente americano il sensibile argomento di «armi a lungo raggio e delle armi che potrebbero ancora essere fornite all'Ucraina anche se prima non erano state fornite». Armi probabilmente capaci di colpire oltre-confine, in Russia.

Le persone, non troppe, accorse i piazza Maidan par l'anniversario della rivoluzione, parevano distratte. Concentrate sui loro smarth phone alla ricerca di altre notizie su Biden, La giornata è particolarmente mite e soleggiata. «È un segnale grande, un grandissimo segnale», esulta Serghei, 45 anni, in compagnie della moglie e due figlie, entrambe con in mano due bandierine dell'Ucraina, Non vuole aggiungere altro. Ma la sensazione è che gli ucraini sperano che in occasione di questa visita il presidente americano abbia portato un grande regalo all'Ucraina; i tanto attesi caccia F16 con cui Kiev confida di dare una decisa svolta alla guerra. Non passeranno molti giorni per capire se hanno indovinato oppure no.