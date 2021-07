Biden: l’attacco a Microsoft nasce a Pechino. Alleanza contro pirateria cinese

3' di lettura

L'amministrazione Biden dichiara guerra alle offensive cibernetiche della Cina su scala globale. Washington ha accusato formalmente Pechino per la prima volta d'aver assoldato gruppi criminali e di hacker per violare il sistema di posta elettronica Exchange di Microsoft, popolare tra aziende, compresi fornitori militari, e governi. Obiettivi: dallo spionaggio al ricatto attraverso ransomware. E per la controffensiva ai ciberattacchi cinesi Washington ha mobilitato una coalizione inedita: la denuncia, anche se con toni diversi, è stata sottoscritta dalla Nato e dall'Unione Europea, oltre che individualmente da Paesi che vanno dalla Gran Bretagna al Canada, dal Giappone ad Australia e Nuova Zelanda.

Assedio politico al posto di sanzioni

Washington non ha impugnato l'arma di sanzioni, esito della resistenza tra gli alleati, a cominciare dagli europei, a escalation delle tensioni con Xi Jinping. La Ue nella sua presa di posizione ha evitato di seguire la Casa Bianca nel menzionare responsabilità dirette di Pechino. La risposta è stata così diversa rispetto alla strategia adottata nei confronti della Russia: davanti all'attacco di Mosca scoperto l'anno scorso al software di SolarWinds, che ha colpito quasi ventimila enti federali, istituzioni e aziende e considerato più sofisticato di quello cinese, la Casa Bianca ha innescato una controffensiva a colpi di ritorsioni. Per contrastare Pechino ha invece preferito ricorrere ad un assedio, alla guida di una vasta coalizione in grado di massimizzare pressioni politiche.

Loading...

La neo-Guerra Fredda cibernetica

Biden, in entrambi i casi, ha tuttavia alzato il tiro nella nuova Guerra Fredda cibernetica contro le due grandi potenze avversarie, Cina e Russia. L'efficacia delle mosse statunitensi rimane da verificare ed è oggetto di discussione dentro e fuori l'amministrazione. Ma la priorità alla nuova frontiera del conflitto è fuor di dubbio: le agenzie di sicurezza e i servizi segreti Usa hanno collettivamente lanciato ieri un monito sulla “grave minaccia” tuttora rappresentata da hacker cinesi per istituzioni politiche, economiche, militari e accademiche e per infrastrutture essenziali statunitensi e dei loro alleati.

Blinken denuncia un “ecosistema criminale”

Il Segretario di Stato Antony Blinken, sottolineando l’importanza dell’unione di intenti mostrata dagli Usa e dai paesi alleati, ha affermato senza mezzi termini che il governo cinese ha “nutrito un ecosistema di hacker criminali a contratto che portano a termine sia attività sponsorizzate dallo stato che reati per propri guadagni finanziari”. Pirati “in busta paga del Ministry of State Security”, del Ministero di Sicurezza dello Stato (dove sono riuniti i servizi di intelligence e controspionaggio non direttamente dipendenti dall’apparato militare). E che sarebbero costati “ai governi e ai business miliardi di dollari in furti di proprietà intellettuale, ricatti e costi di sicurezza”.

La ricostruzione dell’attacco fatta dell’Fbi

Stando alla ricostruzione dell'Fbi, gli hacker hanno sfruttato vulnerabilità nascoste nel software per i server di posta elettronica della Microsoft, compromettendo forse centinaia di migliaia (oltre 30.000 solo negli Usa ) tra computer e network al mondo. Una violazione che sarebbe iniziata a gennaio e ha interessato, quando si tratta di vittime di business, da aziende americane a gruppi tedeschi. I computer sarebbero stati infettati con un malware che ha consentito anzitutto efficaci attività di monitoraggio e spionaggio. Tanto che l'Fbi, in un intervento straordinario, oltre a condurre indagini ha poi “ripulito” i sistemi violati da tracce lasciate dagli hacker e che avrebbero permesso ulteriori aggressioni.