Biden, l’ex capo del piano anti-Covid sarà il nuovo capo staff

Joe Biden nominerà Jeff Zients, un ex alto funzionario che ha coordinato il piano Usa contro la pandemia di Covid, come suo nuovo capo dello staff al posto di Ron Klain che dovrebbe dimettersi all’inizio di febbraio. Lo riporta il Washington Post. Zients ha lasciato il suo ruolo lo scorso aprile, ma in autunno è tornato alla Casa Bianca per collaborare proprio con Klain alla preparazione delle elezioni di Midterm. Secondo il New York Times, l’attuale capo dello staff annuncerà le sue dimissioni dopo che il presidente americano terrà il discorso sullo Stato dell’Unione, il 7 febbraio.