Biden lancia la campagna d’inverno anti-Covid per evitare il lockdown

Joe Biden lancia la “campagna d'inverno” contro il Covid negli Stati Uniti, contro il pericolo rappresentato da nuove ondate della variante Delta e dall'avvento di Omicron, che nelle ultime ore è stata diagnosticata in almeno cinque casi soltanto a New York.

L'obiettivo: contenere le infezioni, che nelle previsioni dell'amministrazione appaino destinate ad aumentare in questi mesi. Ma allo stesso tempo evitare paralisi e danni all'economia, spettri sollevati dal chairman della Federal Reserve Jerome Powell nei giorni scorsi.

Centinaia di centri per vaccini

«Combatteremo il Covid-19 non con shutdowns e lockdowns ma con una maggiore diffusione di vaccini, con i boosters, con i tamponi e altre misura ancora», ha dichiarato Biden. La strategia invernale fa leva anzitutto sull'apertura di centinaia di nuovi centri o cliniche destinate alla famiglie per offrire facilmente vaccini, comprese le iniezioni booster. L’amministrazione intende raggiungere con le terze dosi tutti i cento milioni di americani adulti che ne hanno diritto e ancora non le hanno ricevute.

Tamponi a casa rimborsati

Non basta: la Casa Bianca, in vista della stagione natalizia e di fine anno con maggiori riunioni familiari e eventi, prescrive il diffuso ricorso a tamponi autosomministrati in casa. Il loro costo, che negli Usa è particolarmente elevato e raggiunge fino ai 25 dollari l'uno, sarà interamente coperto o rimborsato dalle assicurazioni mediche, sia pubbliche che private.

Nuove regole per i viaggi

Ancora: scatta l'estensione dell'obbligo nazionale di mascherine sui mezzi di trasporto, in scadenza a gennaio, fino al prossimo marzo. Riguarderà in tutto il Paese treni, autobus e aerei e gli hub, da stazioni a aeroporti. Vengono considerati anche obblighi di vaccino tamponi sui voli domestici. Nuovi e inediti giri di vite colpiranno intanto i viaggiatori internazionali, anche se evitando chiusure dei confini: chiunque arrivi dall'estero, cittadino o meno, vaccinato o meno, dalla prossima settimana dovrà aver effettuato un tampone entro 24 ore dalla partenza, anzichè le 72 ore richieste in passato.