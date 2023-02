Biden: «Non mi scuso per l’abbattimento del pallone-spia cinese»

L’abbattimento del primo oggetto scoperto a eliminato, il grande pallone-spia cinese, da parte sua, vuole lanciare un messaggio chiaro contro ogni violazione dello spazio aereo e della sovranità territoriale statunitense. “Non mi scuso affatto”, per l’eliminazione del pallone, Biden ha tuttavia porto anche un ramoscello d’ulivo. “Non vogliamo un conflitto con la Cina, ma una concorrenza” gestita “in modo responsabile”. E ha auspicato di poter parlare presto con il leader cinese Xi Jinping. “Spero” che contatti possano avvenire, ha detto, un riferimento al fatto che all’ombra del pallone-spia si sono di fatto congelate.

Il discorso era stato presentato come la “risposta ai recenti oggetti aerei”. La sua genesi è illustrativa. E' arrivato dopo che le autorità americane, l'intelligence e l'Fbi hanno recuperato significativi resti fisici del pallone-spia cinese abbattuto mentre sorvolava gli Stati Uniti e delle sue tecnologie di sorveglianza a bordo, un episodio al quale ha fatto seguito la distruzione di altri tre oggetti volanti non identificati e di origine oscura parsi più piccoli e meno minacciosi ma che la Casa Bianca ha temuto interferissero con voli civili. Funzionari dell'amministrazione hanno poi indicato che i tre oggetti erano probabilmente commerciali e a scopi “benigni”. Sul pallone cinese l'interrogativo è se la rotta attraverso gli Usa sia stata pianificata dalle forze armate cinesi o sia stata involontaria.

Davanti all'improvviso allarme sulla sicurezza dei cieli numerosi esponenti del Congresso hanno comunque invocato la necessità di sue spiegazioni al Paese di quanto avvenuto. L'opposizione repubblicana ha inoltre attaccato la sua riposta finora come troppo debole. In rapida successione Biden ha accusato Pechino di violare lo spazio aereo Usa, il Segretario di Stato Antony Blinken ha subito cancellato una visita a Pechino e sono scattate messe al bando di alcune società cinesi specificamente legate ai programmi aeronautici e aerospaziali militari. Il Pentagono ha anche rafforzato i sistemi per scoprire e monitorare palloni aerostatici e simili.

Il caso del grande dirigibile abbattuto ha alzato la temperatura tra le due potenze con dure repliche da parte di Pechino. La Cina ha definito la reazione americana come “isterica” e infondata e si è riservata la decisione di prendere “contromisure”. Nel frattempo ha denunciato che anche Washington avrebbe violato lo spazio aereo cinesi con aerostati-spia per almeno die volti dal 2022 a oggi, un fatto smentito dalla Casa Bianca. Nelle ultime ore ha poi fatto scattare nuove sanzioni contro due grandi aziende Usa della difesa, Lockheed e Raytheon, anche se ufficialmente per le loro forniture di armi a Taiwan.