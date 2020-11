Biden: «Vinceremo le elezioni ma ci vuole pazienza. Siamo una sola America»

Con 253 grandi elettori già sicuri sui 270 che servono per vincere la Casa Bianca, il candidato democratico è avanti secondo le proiezioni in Arizona (11 grandi elettori), Nevada (6) e soprattutto Georgia (16), determinanti per sancire il vantaggio definitivo su Trump. Biden è passato in vantaggio anche in Pennsylvania a scrutini ancora in corso, roccaforte democratica conquistata per un soffio, lo 0,6%, dal presidente repubblicano nel 2016 che sta passando di mano con un ampio margine destinato ad allargarsi.

La Pennsylvania mette in palio 20 grandi elettori: ieri è scaduto il termine per il ricevimento dei voti postali. Con il 96% dei voti scrutinati Biden è al 49,5% con 29mila voti in più su Trump, sceso al 49,3%. Si è passati a contare le schede postali della grande area di Philadelphia, i sobborghi a maggioranza afroamericana nei quali si prevede che la maggior parte delle preferenze favorisca i democratici.

Anche in Georgia, al fotofinish con la conta dei voti postali, Biden è passato in vantaggio di 2.500 voti, meno dello 0,5% con il 98% dei voti scrutinati. La segretaria generale dello stato, che è una repubblicana, ha chiesto il riconteggio dei voti, forse per non scontentare subito il suo “capo” e rimandare il verdetto. Niente di strano. Procedura elettorale normale negli Stati Uniti quando i margini tra due candidati sono stretti. Di solito il riconteggio sposta poche centinaia di voti.

Trump, che ha solo 213 grandi elettori sicuri, sta per aggiudicarsi la North Carolina (15 voti) e stando alle proiezioni vincerà facilmente l'Alaska (3 voti). Ma matematicamente per rimanere alla Casa Bianca avrebbe bisogno dei voti degli altri quattro stati. Finora non ci sono prove di frodi o di leggi violate. Lo sostengono anche gli osservatori internazionali dell'Osce che controllano lo svolgimento delle elezioni in tutto il mondo e sono qui per certificare che gli Stati Uniti non sono diventati improvvisamente come lo Zimbabwe di Mugabe. Trump continua a battersi e assicura che «non è finita». Il comitato di Trump e il presidente stesso continuano nella loro linea comunicativa delle denunce di brogli, attaccandosi a fake news, come quella sui maggiori voti in alcuni stati rispetto al numero dei votanti.

Nonostante i messaggi eversivi del presidente e del suo cerchio magico - il figlio Eric vuole dichiarare «una guerra totale» a difesa degli Stati Uniti - non c'è da dubitare della solidità delle istituzioni democratiche. Ci sono ricorsi pendenti presentati dal team legale di Trump in Nevada e Pennsylvania. Ma il team degli avvocati di Biden sostiene non ci siano elementi di merito.