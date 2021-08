Biden, ordine esecutivo: metà delle auto vendute nel 2030 saranno elettriche

2' di lettura

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, firmerà giovedì 5 agosto un ordine esecutivo per fissare un nuovo, ambizioso obiettivo: il 50% delle nuove auto vendute negli Usa dovranno essere a zero emissioni entro il 2030. Lo ha reso noto la Casa Bianca, con una serie di tweet, dopo le anticipazioni fornite dalla stampa statunitense nelle ultime ore.

L’executive order darà anche inizio allo sviluppo di nuovi standard sulle emissioni e a una nuova strategia sull’efficienza dei consumi di carburante nel lungo periodo. Il piano che punta sulle auto elettriche, a quanto riporta la stampa internazionale, è stato appoggiato da General Motors, Ford Motor e Stellantis e rientra nel superamento delle politiche approvate dall’allora presidenza Trump. Il nuovo obiettivo andrà centrato su base volontaria dalle aziende, non sarà cioè legalmente vincolante. Nella categoria di veicoli elettrici l’amministrazione Biden include le elettriche pure ma anche le plug-in, dotate sia di alimentazione elettrica che di motore a combustione.

Loading...

Le aziende: contiamo su aiuto governo. Ambientalisti delusi

I produttori di auto statunitensi dichiarano che conteranno sull’aiuto del governo per centrare i nuovi obiettivi della Casa Bianca. «Questo rappresenta un cambiamento radicale rispetto al mercato Usa di oggi, che può essere raggiunto solo con un dispiegamento puntuale di tutte le politiche per l’elettrificazione prese in carico dall’amministrazione Biden», hanno comunicato in una nota stampa congiunta Ford, General Motors e Stellantis. Gm lo scorso gennaio è stata la prima grande casa ad annunciare lo stop alla produzione di auto a combustione interna entro il 2035. Ford ha invece previsto che il 40% delle sue vendite sarà a zero emissioni entro il 2030, dunque non lontano dall’obiettivo di Biden.

Alcuni gruppi ambientalisti, a quanto riferisce l’agenzia Bloomberg, sono delusi dalle misure di Biden, ritenute troppo blande per affrontare il cambiamento climatico in atto. Secondo dati della Environmental Protection Agency, l’industria dei trasporti indice sulla quota più significativa delle emissioni di gas a effetto serra negli Usa.