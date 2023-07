Biden: Kiev nella Nato? Non è pronta, decisione dopo la guerra

I punti chiave Da Londra a Helsinki, l’agenda di Biden

Il presidente americano Joe Biden è decollato a bordo dell’Air Force One da Dover (Delaware) per un tour europeo che lo condurrà fra visite istituzionali nel Regno Unito, il vertice Nato di Vilnius (Lituania) e al summit di Helsinki fra gli Usa e i Paesi nordici. L’agenda va dalla crisi climatica al sostegno del blocco occidentale alla causa dell’Ucraina, in una fase di grande delicatezza per il conflitto nell’Est Europa. Washington ha dato il suo placet all’utilizzo di bombe a grappolo, mentre sembra frenare sull’adesione immediata di Kiev alla Nato: l’Ucraina «non è pronta» e accoglierla nel club dell’Alleanza atlantica significherebbe «andare in guerra con la Russia».

La prima tappa sarà il 10 luglio a Londra , dove Biden incontrerà il premier britannico Rishi Sunak a Downing Street 10 e re Carlo al castello di Windsor. Con il sovrano parteciperà anche ad un evento sul clima, alla presenza di filantropi e investitori.

Biden a Londra, predisposte misure di sicurezza attorno Winfield House

L’11 e il 12 luglio sarà la volta di Vilnius, in Lituania, per un vertice Nato che ruoterà soprattutto intorno alla crisi ucraina. Biden ribadirà il sostegno incondizionato di Washington a Kiev lungo l’intera durata del conflitto, anche se la Casa Bianca sembra incline alla cautela sul fronte dell’adesione dell’Ucraina all’Alleanza atlantica. Lo stesso Biden ha dichiarato che «non pensa» ci sia unanimità nell’Alleanza Atlantica sull’includere o meno l’Ucraine nella famiglia Nato, soprattutto «nel mezzo di una guerra».

Il 13 luglio Biden virerà su Helsinki per la tappa finale della visita europea:il summit Usa-leader nordici, tenendo poi una conferenza stampa con il presidente finlandese Sauli Niinisto.