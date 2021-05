Biden presenta una manovra record: 6mila miliardi di spesa pubblica per il 2022

3' di lettura

Joe Biden presenta al Congresso il suo grande piano di budget, la finanziaria quadro che guiderà la sua amministrazione e i suoi programmi economici e sociali. Un piano che comincia e finisce all'insegna di obiettivi ambiziosi: una spesa pubblica da seimila miliardi di dollari nel 2022, per inaugurare un decennio all'insegna di interventi pubblici che aumenteranno fino a 8.200 miliardi di dollari nel 2031, finanziati da tasse su aziende e redditi più elevati ma anche da debito.

La spesa, hanno rivelato documenti ottenuti dal New York Times in vista dell’annuncio ufficiale fissato per venerdì 28 maggio di un budget da centinaia di pagine, raggiungerà i livelli più elevati dalla Seconda Guerra Mondiale e i deficit viaggeranno oltre 1.300 miliardi per l'intero decennio.

Piano finanziato con tasse spalmante su 15 anni

Biden ha previsto di finanziare interamente i suoi principali nuovi progetti di spesa - su infrastrutture fisiche e capitale umano - con le tasse ma nell'arco di 15 anni. Le sue già note proposte fiscali vedono le aliquote aziendali risalire fino al 28% dal 21%, una imposta minima globale, e aliquote massime sul reddito personale tornate dal 37% al 39,6% per i più abbienti. Nel budget, avverte il Wall Street Journal, non mancano però ritocchi: una nuova imposta sui capital gains, per i redditi oltre il milione, salita complessivamente al 43,4% da 23,8% avrebbe valore retroattivo da aprile.

In attesa che le nuove imposte coprano i costi, i deficit annuali partiranno da 1.800 miliardi nel 2022 e, tra oscillazioni nel periodo considerato, finiranno a 1.600 miliardi nel 2031. Il debito in mano al pubblico, la misura preferita dagli americani che esclude la porzione detenuta dallo stesso governo federale, dopo aver valicato nel 2020 la soglia del 100% del Pil salirà al 117% in un decennio ed entro il 2024 avrà fatto segnare un nuovo record storico in rapporto alle dimensioni dell'economia.

Stando alle stime, ogni anno per dieci anni la spesa rappresenterà quasi un quarto del Pil. Il gettito fiscale sarebbe pari a circa un quinto. Entro il 2028, il fisco americano potrebbe incassare imposte da record in rapporto all'economia, ad eccezione della fine della presidenza di Bill Clinton caratterizzata da surplus di bilancio.