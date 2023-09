Ucraina ultime notizie. Il Papa a Marsiglia: Mediterraneo da culla civiltà a tomba dignità. Kiev: Russia lancia due missili supersonici in regione Odessa

10:07 Dombrovskis (Ue): Cina influenza intera economia globale, partnership obbligata

“L'economia mondiale viene rimodellata dalle crescenti tensioni geopolitiche e dai successivi shock. Né l'Unione europea né la Cina sono immuni. Date le sue dimensioni e influenza, il modo in cui la Cina deciderà di affrontare le sue sfide influenzerà l'intera economia globale”. Lo ha affermato il commissario Ue al Commercio e vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis al Bund summit in corso a Shanghai in un post su X, ex Twitter. “L'Unione europea e la Cina dovrebbero mantenere la fiducia reciproca come partner che lavorano per affrontare le sfide urgenti che affliggono il mondo, tra cui la lotta al cambiamento climatico e la necessità di alleviare l’emergenza debitoria nei paesi in via di sviluppo. Per entrambi i temi abbiamo bisogno della partecipazione attiva della Cina come requisito per avere successo”.