Biden propone un nuovo piano per le famiglie e i ceti medi da 1.800 miliardi. E lo finanzia con più tasse sui ricchi

“Un investimento nei nostri figli, nelle famiglie, nel futuro. Per “creare un'economia che non lasci indietro nessuno”. Joe Biden ha sollevato il sipario sull'ultimo grande pilastro delle sue riforme: un piano da 1.800 miliardi di sostegno a ceti medi e disagiati. Che prende di mira esplicitamente diseguaglianze sociali e razziali, pagato con aumenti delle tasse sui più abbienti. E che alza le risorse pubbliche destinate a ricostruire l'America post-pandemica, sotto le bandiere di Build Back Better, a 4.100 miliardi, sommati ai 2.300 miliardi proposti per infrastrutture, ambiente e occupazione.

Discorso al Congresso dopo cento giorni alla Casa Bianca

Questo disegno sarà l'anima del suo primo discorso, questa sera, davanti al Congresso a camere riunite. La sua nuova e più drammatica promessa al Paese al traguardo dei cento giorni alla Casa Bianca. Oltre che nell'intervento a Capitol Hill, Biden ha delineato il progetto battezzato American Families Plan in un fitto documento di 15 pagine che spera diventi legge approvata dal Parlamento, anche a costo di forzare la mano con manovre procedurali, di rinunciare a sforzi bipartisan e far leva solo sulla fragile maggioranza democratica contro un'opposizione repubblicana unanime.

L’American Families Plan in 15 pagine

Le 15 pagine cominciano subito con due maxi-cifre: mille miliardi di spesa e 800 tra sgravi e crediti d'imposta. Con un'enfasi su istruzione, assistenza sanitaria e all'infanzia, permessi pagati sul lavoro, aiuti anti-povertà. Significativa anche la concentrazione degli aumenti delle imposte sull'1% degli americani con redditi oltre i 400.000 dollari l'anno: porterà in dote 1.500 miliardi in dieci anni e coprirà interamente gli investimenti in 15 anni. Grandi numeri che già aizzano la ribellione repubblicana contro eccessive espansioni del governo: la loro riposta al discorso di Biden è stata preparata per essere di alto profilo, affidata all'unico senatore afroamericano del partito Tim Scott.

Riforme ambiziose

I dettagli del piano Biden si spingono anche oltre, mettendo nero su bianco un complesso ventaglio di programmi che non nasconde ambizioni trasformative, di rilancio e allargamento di classi medie oggi troppo spesso impoverite o lacerate da sperequazioni e discriminazioni. Il Presidente ha invocato “azioni coraggiose” necessarie in momenti di crisi. Più aggressive, per gli effetti redistributivi e progressisti ipotizzati, di quelle dei suoi più recenti predecessori democratici nello Studio Ovale, Barack Obama e Bill Clinton.Sul fronte delle tasse l'aliquota individuale più alta tornerà al 39,6% dal 37% al quale l'avevano ridotta i repubblicani nel 2017. Una percentuale che sarebbe pagata, senza agevolazioni, anche su capital gains e dividendi da chi guadagna oltre un milione l'anno, lo 0,3% della popolazione. Saranno cancellati “sconti” sui redditi dei re degli hedge fund. Modifiche nelle imposte di successione alzeranno oneri sulle plusvalenze negli asset ereditati. E controlli scatteranno sui contribuenti più facoltosi: la Casa Bianca è convinta che occultino fino a un quinto del reddito e intende rastrellare 700 miliardi in dieci anni.

Spesa per l’istruzione in evidenza

Ma sono spese e sgravi per i meno abbienti a fare la parte del leone nel piano Biden. In tutto per l'accesso al settore educativo arrivano oltre 500 miliardi, con quattro, inediti anni di scuola e università gratuiti per tutti: due di pre-kindergarten (209 miliardi) e due di community college (109 miliardi), che possono preludere a una laurea quadriennale. Ulteriori 200 miliardi scattano in sussidi per studenti bisognosi, di università afroamericane e per qualificazione e assunzione di insegnanti. Maggior assistenza all'infanzia, 225 miliardi, sarà mirata a famiglie con salari fino a una volta e mezza il reddito mediano in ogni stato, affinchè nessuno spenda più del 7% di quanto guadagna in simili servizi. Queste carenze costerebbero all'economia Usa 57 miliardi l'anno.