Biden raccoglie 72 milioni $ per le elezioni: «stracciati» Trump e DeSantis

Il presidente Usa in carica Joe Biden e il partito democratico hanno raccolto 72 milioni di dollari nel secondo trimestre 2023 per la campagna di rielezione che si concluderà con le urne nel 2024, performance in netto vantaggio rispetto ai rivali repubblicani per la Casa Bianca. Le cifre annunciate venerdì dalla campagna di Biden hanno superato infatti i 35 milioni di dollari raccolti dall’ex presidente Donald Trump e i 20 milioni di dollari raccolti da Ron DeSantis, governatore della Florida, nello stesso periodo per le loro candidature repubblicane alla Casa Bianca.

La raccolta di fondi di Biden, tuttavia, è inferiore alla raccolta di fondi congiunta di Barack Obama con il partito democratico, pari a 86 milioni di dollari nel secondo trimestre del 2011, sebbene Obama abbia aperto la sua campagna un po’ prima. I numeri relativamente alti saranno incoraggianti per Biden che ha lottato per superare i bassi indici di gradimento e le continue domande sulla sua età, mentre si prepara alla campagna del prossimo anno.