Biden ricuce con Parigi: vertice a ottobre in Europa con Macron

3' di lettura

In visita in Europa. Dopo la crisi dell’Aukus, l’alleanza tra Stati Uniti,Australia e Gran Bretagna, il presidente Usa, Joe Biden, incontrerà Emmanuel Macron a fine ottobre: forse ai margini del G20 di Roma o al vertice sull’ambiente di Glasgow oppure ancora in un vero e proprio vertice a due. Questo l’esito della telefonata che Biden aveva sollecitato e che si è svolta ieri. La Francia, da parte sua, invierà di nuovo il suo ambasciatore a Washington per «iniziare un lavoro intenso con i funzionari statunitensi», ha spiegato una nota congiunta emessa dalla Casa Bianca.

I due leader - spiega la nota - hanno riconosciuto «che la situazione avrebbe beneficiato di aperte consultazioni tra alleati su questioni di interesse strategico per la Francia e i nostri partner europei». È stato quindi deciso di aprire «un processo di consultazioni in profondità» per creare «condizioni di fiducia e proporre misure concrete verso obiettivi comuni».

Loading...

Il presidente Biden inoltre «riafferma l’importanza dell’impegno francese ed europeo nell’Indo-Pacifico, anche nel quadro della strategia dell’Unione Europea, recentemente pubblicata, per la regione. Gli Stati Uniti riconoscono anche l’importanza di una difesa europea più forte e più capace che contribuisca posivitamente alla sicurezza transatlantica e globale e sia complementare alla Nato». Gli Stati Uniti, infine, «si impegnano a rinforzare il sostegno alle operazioni antiterrorismo condotte dai Paesi europei nel Sahel».

È un elenco che risponde alle richieste francesi, che andavano al di là del semplice «chiarimento» e chiedevano di ovviare alla ferita alla reputazione di Parigi, oltretutto a pochi mesi dalle elezioni presidenziali. Poco prima della telefonata e della diffusione del comunicato - quando probabilmente il documento era però già in bozza - l’Eliseo aveva indicato, tra le domande francesi, il pieno riconoscimento «dell’importanza strategica dell’impegno francese e europeo nell’Indo-Pacifico» e «da parte degli alleati americani della necessità di rinforzare la sovranità europea, insieme all’importanza dell’impegno crescente degli europei per la loro difesa e sicurezza» e dell’«impegno comune nella lotta al terrorismo». Le stesse parole, o quasi, del comunicato congiunto.

Parigi può essere soddisfatta. I 18 mesi di trattative segrete dell’Australia, sfociate a giugno - durante la visita di Scott Morrison all’Eliseo - nel vago annuncio dell’intenzione di Canberra di rivalutare l’ordine di 12 sottomarini al Naval Group avevano pesato molto; ma allo stesso tempo avevano fornito un’opportunità importante per ridefinire i rapporti tra Francia (ed Europa, che la sostiene) da una parte e Stati Uniti dall’altra. Anche perché, è emerso ora, sembra che la Francia avesse compreso le mutate esigenze dell’Australia, avesse offerto una rivalutazione dell’ordine e avesse anche aperto la porta - come sembra abbia fatto ora con l’India - alla vendita di sommergibili nucleari, e non più i diesel-elettrici preferiti da Canberra. Lo sgarbo, oltre al danno, c’era tutto.