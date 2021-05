Biden: sì alla sospensione dei brevetti di Big Pharma per i vaccini anti-Covid

6' di lettura

L'amministrazione Biden ha preso posizione a favore di una sospensione straordinaria delle protezioni alla proprietà intellettuale quando in gioco sono i vaccini contro il Covid-19. Uno “strappo” drammatico e a sorpresa con Big Pharma ssui brevetti. Che, se avrà seguito concreto, cementerà una svolta: un cambio di passo politico, con gli Stati Uniti che dimostrano di poter abbandonare una tradizionale posizione pro-business. E ancor più un enorme rafforzamento della crociata per la salute globale, al cospetto della grave emergenza del coronavirus, perseguendo l'obiettivo di potenziare enormemente la produzione e diffusione mondiale dei vaccini aprendola ad un crescente numero di aziende e paesi.

L'annuncio è stato dato dal Rappresentante commerciale statunitense, Katherine Tai, che ha aperto così la strada a negoziati nell'ambito della World Trade Organization dove una prima proposta in questo senso è già stata presentata da India e Sudafrica. Anche se si preannunciano colloqui tesi in cerca di un'indispensabile unanimità per modificare le regole nell'ambito dell'organizzazione multilaterale, tra le ribellioni dei colossi dell'industria farmaceutica e le resistenze finora mostrate da altri grandi potenze, comprese l'Unione Europea e la Gran Bretagna. Quel che è certo è che Joe Biden ha effettuato una nuova virata verso posizioni progressiste e ha candidato Washington alla leadership su un’altra grande sfida mondiale, come già ha cercato di fare sul clima. Il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha salutato apertamente la scelta americana come “un atto monumentale nella lotta al Covid-19”.

Big Pharma insorge

Gli interessi in gioco e le opinioni divergenti sono subito parsi chiari dalle reazioni. Veemente la protesta dell'associazione americana di settore, che ha dipinto un quadro poco meno che apocalittico di gravi danni al settore e alla salute. A nome della Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, Stephen Ubl ha parlato di “un passo senza precedenti che minerà la nostra risposta globale alla pandemia e comprometterà la sicurezza. Questa decisione genererà confusione tra partner pubblici e privati, indebolirà già fragili catene di forniture e alimenterà la proliferazione di vaccini contraffatti”. Ancora, sfoderando anche toni nazionalistici: la scelta avrà l'effetto di “consegnare innovazione americana a paesi che cercano di erodere la nostra leadership nelle scoperte biomedicali”. Brent Saunders, ex ceo di Allergan, ha tradotto in termini che considera più diretti l'allarme di Big Pharma: “Chi farà il vaccino la prossima volta?”. In Borsa i titoli di case quali Moderna, NioNTech e Novavax hanno perso terreno sull'onda dei timori di ripercussioni dalla decisione di Biden. Anche se Moderna si era in realtà già detta disposta a non imporre il rispetto dei suoi brevetti a coloro che producono vaccini contro la pandemia.

Gli attivisti per la salute pubblica: spingersi oltre

Diametralmente opposte sono invece le preoccupazioni di associazioni e militanti per i diritti umani e alla salute. “E' un gesto storico che mostra come il Presidente Biden sia impegnato non solo a essere il leader dell'America ma un leader globale”, ha detto Priti Kristhel della Initiative for Medicines, Access & Knowledge al New York Times. La loro richiesta è però di spingersi oltre la sospensione delle protezioni sulla proprietà intellettuale: serve quello che definiscono un concreto e attivo transfer di tecnologia, di know how e di personale, da parte dei detentori dei brevetti per consentire la produzione necessaria, coinvolgendo realtà aziendali che vanno al di là dei gruppi oggi detentori dei segreti industriali sui vaccini. “Le azioni devono rispecchiare le parole”, ha aggiunto Asia Russell, responsabile di Health Gap pur ribadendo che “nessuno rappresentante commerciale americano aveva mai preso una simile posizione”.

Le obiezioni tecniche

Simili proposte vogliono ovviare anche alle obiezioni “tecniche” sollevate dalle imprese coinvolte: che appunto una semplice sospensione dei brevetti non supera da sola altre barriere alla produzione e alla distribuzione. Pfizer ha indicato che il suo vaccino richiede personale e attrezzature specializzate, che utilizzano 280 componenti da 86 fornitori in 19 paesi, e i suoi vertici per questo hanno criticato la mossa di Biden come inefficace ai fini di miglioramenti nella diffusione dei vaccini. Ma i difensori della mossa di Biden, accanto alla riichiesta di un autentico “technology transfer” d’urgenza, aggiungono che produttori di farmaci ovunque nel mondo, anche in paesi in via di sviluppo, hanno in realtà dimostrato in questi anni di essere in grado di offrire prodotti di alta qualità nelle corrette condizioni e che queste possono quindi essere create per il vaccino.