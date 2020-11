Biden: situazione imbarazzante. Non ci sono prove di brogli per gli scrutatori

Il New York Times ha contattato i funzionari pubblici che hanno la responsabilità degli scrutini nei 50 stati americani: non ci sono prove di frodi elettorali hanno risposto in coro nelle interviste in 45 stati, i responsabili degli scrutini rispondendo direttamente al Nyt. Per i restanti stati le risposte sono arrivate direttamente dalle dichiarazioni pubbliche dei segretari di stato: nessuno ha parlato di grandi violazioni. Lo scrutinio finora è stato un successo, nonostante l’affluenza record e le complicazioni causate dalla pandemia che stanno rallentando i conteggi.

Ma il ministro della Giustizia ha aperto un'inchiesta per cercare eventuali illegalità. Il Dipartimento alla Giustizia in una nota precisa che nessuno dalla Casa Bianca ha chiesto a Barr di intraprendere questa azione. Ma è difficile crederci. Come mostrano le dimissioni immediate del direttore della divisione frodi elettorali. Il via libera è arrivato dal leader della maggioranza al Senato Mitch McConnell, il quale in un discorso ha detto che il presidente “ha diritto al 100%” di contestare i risultati elettorali, alimentando un corto circuito politico e istituzionale senza precedenti.



Joe Biden non esclude di intraprendere a sua volta delle azioni legali contro l'amministrazione Trump accusata di ostacolare in maniera illegale l'avvio del processo di transizione: la General Service Administration, guidata da una fedelissima di Trump, rifiuta di certificare la vittoria del candidato democratico e ritarda la transizione nell'impossibilità del team di Biden di avere accesso ai fondi previsti per avviare i programmi e alle agenzie federali.

La squadra di legali di Trump, guidata da Rudy Giuliani, ha fatto causa alla Pennsylvania, lo Stato che ha dato la vittoria a Joe Biden, denunciando una presunta violazione della Costituzione: durante lo spoglio si sarebbe ricorso a un “doppio standard” per valutare i voti in persona e quelli per posta, usando meno rigore nell'accertare la validità di questi ultimi. Il team dei legali di Trump ha presentato ricorsi anche in Nevada, Michigan, Arizona, Wisconsin e Georgia, tutti i stati che vedono Biden in testa nei conteggi delle schede. Ormai è chiaro che Trump andrà avanti con la tesi delle frodi elettorali, rilanciata dall'inchiesta del ministero della Giustizia, contestando i risultati. E cercherà di portare il caso davanti alla Corte Suprema, dove ha zavorrato la maggioranza conservatrice (6 a 3) con le recenti nomine.

Entro l'8 dicembre i contenziosi legali e i riconteggi dovranno essere conclusi, ultima data utile per riuscire a stare dentro a quella che i costituzionalisti chiamano il “safe harbor day”, per rispettare le date del processo elettorale e una settimana dopo dichiarare il vincitore: il 14 dicembre i 538 grandi elettori si incontreranno per dichiarare i risultati del voto nei 50 stati americani. Chi raggiunge quota 270 voti vince la presidenza.