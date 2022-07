Telefonata Biden-Xi. Tensioni Usa-Cina per il viaggio di Pelosi a Taiwan

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il presidente americano Joe Biden e quello cinese Xi Jinping si sentiranno domani. Lo riportano i media internazionali citando un funzionario statunitense che ha annunciato per il 28 luglio la loro prima conversazione telefonica in quattro mesi. La telefonata arriva nel pieno delle tensioni tra Washington e Pechino su Taiwan, rinfocolate anche dalla possibilità di una visita nell’isola della presidente della Camera Nancy Pelosi.

Pechino torna a lanciare moniti contro gli Stati Uniti per la possibile visita di Pelosi, a Taiwan. “Ne pagheranno le conseguenze”, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian, nel corso di una conferenza stampa. “Siamo fermamente contrari alla visita della presidente Pelosi a Taiwan - ha ribadito - Se gli Stati Uniti vanno avanti e sfidano la Cina si faranno carico di tutte le conseguenze che ne deriveranno”. Secondo la Cnn, intanto, l’Amministrazione Biden sta cercando di convincere la presidente della Camera che il suo potenziale viaggio a Taiwan potrebbe comportare dei rischi in un momento molto delicato nei rapporti tra l’isola e la Cina. Se avvenisse, quello della Pelosi sarebbe il primo viaggio di un presidente della Camera a Taiwan in 25 anni.



Loading...

La vigilia è tesa dunque: fonti dell’amministrazione ricordano che la telefonata rientra in una serie di comunicazioni tra Biden e Xi- che hanno avuto l’ultimo colloquio a marzo e un incontro virtuale a novembre - tese a stabilire delle “protezioni” per assicurare che la competizione “non conduca al conflitto”.

La telefonata tra Biden e Xi arriva poi dopo che il consigliere per la Sicurezza Nazionale, Jake Sullivan, e Yang Jiechi, che è a capo della diplomazia cinese, si sono incontrati lo scorso giugno in Lussemburgo, dopo il vertice che avevano avuto a marzo a Roma. E poi nelle scorso settimane il segretario di Stato, Antony Blinken, ha avuto un colloquio con il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, a margine del G20 di Bali.

La tempistica comunque indica che uno dei principali obiettivi di Biden è quello di garantire che le nuove schermaglie con Pechino provocate dalla possibile visita di Pelosi a Taiwan non faccia deragliare i preparativi per l’atteso incontro di persona tra i due leader che potrebbe avvenire a novembre, a margine del vertice del G20 di Bali il 12 o di quello dell’Apec che si svolgerà il 15 a Bangkok.