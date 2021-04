Biden, Usa dimezzeranno l’inquinamento entro la fine del decennio

E se il presidente russo Vladimir Putin ha ipotizzato possibili agevolazioni per investimenti stranieri in energia pulita in Russia, per Angela Merkel è l’ora di «cambiare e trasformare completamente il modo in cui viviamo e lavoriamo». La cancelliera tedesca ha ricordato che l'Ue prevede di ridurre del 55% le emissioni entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, mentre il presidente francese Macron ha sottolineando la necessità di «cambiare completamente il nostro sistema finanziario e di utilizzare tutte le leve a nostra disposizione, ossia innovazione, trasformazione del sistema finanziario, regolamentazione dei prezzi» e in particolare occorre «fissare un prezzo per l'energia legata al carbone, altrimenti non ci sarà alcuna transizione».

Per il premier italiano Mario Draghi, in questi mesi «abbiamo combattuto la pandemia ma non possiamo perdere di vista altre sfide come quella del cambiamento climatico». «Il Piano per la Ripresa dalla pandemia ci offre un'opportunità unica, quella di trasformare le nostre economie e realizzare un'economia più verde e inclusiva. Il nostro obiettivo è sostenere la transizione sostenibile in Europa e fare in modo che l'Ue raggiunga la neutralità climatica per il 2050», ha specificato Draghi al summit. «Gli impegni in materia di clima che prendiamo nel 2021 - ha sottolineato il presidente del Consiglio in un altro passaggio del suo intervento - possono determinare le nostre possibilità di affrontare efficacemente il cambiamento climatico nel prossimo decennio e oltre. Vogliamo agire ora, non rimpiangere dopo». Circa l'Italia, Draghi ha ricordato che è «un Paese bellissimo ma molto fragile. La battaglia per il cambiamento climatico è una battaglia per la nostra storia e per il nostro paesaggio. Ci dedicheremo alla sostenibilità e, allo stesso tempo, avremo un approccio multilaterale».



Infine il primo ministro Boris Johnson ha dichiarato che il Regno Unito taglierà le emissioni di biossido di carbonio del 78% entro il 2035, presentando il piano di Londra - che anticipa l'obiettivo di 15 anni - come il più ambizioso al mondo. Johnson ha poi appoggiato l'impegno del presidente Joe Biden a tagliare le emissioni del 50-52% entro il 2030, definendola una «svolta» e ringraziandolo per «aver riportato gli Stati Uniti in prima linea nella lotta contro il cambiamento climatico». Per il premier britannico non si tratta “soltanto” di una questione ambientalista ma anche di crescita e posti di lavoro.