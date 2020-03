Biden a valanga nelle primarie democratiche: è lui l’anti-Trump Joe Biden ha vinto nettamente le primarie in Florida, Illinois e Arizona. Tra lui e la nomination democratica alla Casa Bianca manca ormai davvero poco. di Michele Pignatelli

(AFP)

Tra Joe Biden e la nomination democratica per la corsa alla Casa Bianca manca ormai solo l’ufficialità. L’ex numero due di Barack Obama si è infatti assicurato vittorie nette e significative in tre stati dove si sono tenute le ultime primarie Dem - Florida, Illinois e Arizona - e il suo vantaggio sull’ultimo contendente rimasto, Bernie Sanders, è quasi incolmabile. Se si fosse votato anche in Ohio, dove l’appuntamento è stato rinviato per l’emergenza coronavirus, sarebbe stato con tutta probabilità un trionfo completo.

Appello all’unità

Non è un caso che Biden, dopo il tris, abbia di fatto già parlato da leader designato, chiamando il partito all’unità: «Il mio obiettivo - ha detto - è unire il partito democratico e unire il nostro Paese in questo momento difficile e per battere insieme Trump. Quello che serve ora è la speranza contro la paura, l’unità contro le divisioni, la verità contro le menzogne e la scienza contro la finzione». Un riferimento non troppo velato, quest’ultimo, alla gestione inzialmente superficiale dell’emergenza coronavirus da parte della Casa Bianca.

I numeri della vittoria

Biden, 77 anni, ha battuto Sanders di quasi 40 punti percentuali in Florida, 20 in Illinois e più di dieci in Arizona. Vittorie alimentate da un ampio bacino di elettori, vario per età e posizioni ideologiche. L’unica fascia che ha preferito Sanders è quella dei giovani, i votanti tra i 18 e i 44 anni, ai quali peraltro ora Biden fa direttamente appello: «Fatemi dire - ha dichiarato - soprattutto ai giovani ispirati da Bernie Sanders: vi ascolto, so cosa c’è in ballo. So cosa dobbiamo fare».

Al momento Biden può già contare su 1147 delegati (per la nomination ne servono 1991) contro gli 861 di Sanders. Dopo le ultime tre sfide ci sarà ora almeno un mese di interruzione, visto che ben poco è previsto fino al 28 aprile e anche quel poco potrebbe essere rinviato a causa del virus. Anche per questo si moltiplicano gli inviti a Sanders affinché si ritiri dalla corsa, compattando l’intero partito democratico alle spalle di Biden.

Prove di campagna elettorale

Dall’altra parte intanto ci si prepara alla battaglia contro l’ex numero due di Obama, ormai visto come l’avversario di Trump. Stando a fonti citate dal Financial Times, l’avvocato del tycoon Rudy Giuliani sta intensificando gli sforzi per acquisire nuovi elementi di indagine sulle attività del figlio di Biden, Hunter, in Ucraina. Un assaggio di campagna per le presidenziali 2020, coronavirus permettendo.