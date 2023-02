Biden a Varsavia: «Kiev è forte e resiste, difenderemo la democrazia a ogni costo»

L’appello della Polonia: sostenere l’Ucraina senza paura

Al fianco di Biden, emozionato, il presidente polacco Andrzej Duda ha ringraziato gli Stati Uniti e ha fatto appello «a tutti gli Stati europei, agli Stati della Nato» perché insistano «nel sostenere l’Ucraina, per dare a Kiev supporto militare e armi nuove, senza esitazioni e senza paura: perché l’Ucraina deve vincere e noi dobbiamo sostenerla».

La Polonia è storicamente il Paese dell’Europa centro-orientale più vicino agli Usa: la paura della vicina Russia, con le ferite della dominazione sovietica mai rimarginate, ne fa un alleato fedele nella Nato, anche quando al governo c’è la destra ultranazionalista, conservatrice ed euroscettica: anzi, uno degli effetti della guerra è stato proprio il riavvicinamento di Varsavia all’Europa.

«La Russia sarà punita per quello che ha fatto in Ucraina, dovrà lasciare l’Ucraina con vergogna e l’Ucraina vincerà, i difensori dell’Ucraina vinceranno», ha detto ancora Duda mentre tra la folla applaudiva anche Lech Walesa, l’ex presidente polacco e premio Nobel della Pace, protagonista con Solidarnosc negli Anni Ottanta della lotta del popolo polacco contro i regimi filosovietici.

«La visita di Joe Biden - ha affermato ancora Duda - è per noi un segnale di sicurezza estremamente importante, un segnale di responsabilità che gli Stati Uniti si assumono per la sicurezza dell’Europa e del mondo».

Biden: «In gioco la democrazia, Putin può fermare la guerra»

Nel suo discorso, durato poco più di venti minuti, Biden si è rivolto direttamente al popolo russo: «Gli Stati Uniti e le nazioni europee non cercano di controllare o distruggere la Russia. L’Occidente non ha mai complottato per attaccare Mosca come ha detto Putin, la guerra - ha detto - non è mai una necessità, è una tragedia. E il presidente Putin ha scelto questa guerra. La guerra in Ucraina continua per scelta di Putin, basterebbe una sola parola di Putin per mettere fine al questa tragedia».