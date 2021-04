Biden, Xi e le tre facce della Guerra fredda tra Stati Uniti e Cina

In Occidente la reazione inconscia a questa sfida si produsse dal basso con l’irruzione nel dibattito politico dei temi no-global dimenticati dai tempi degli scontri di Seattle nel 1999. Il protezionismo venne alimentato dalle frustrazioni di chi si sentiva vittima dello spostamento del baricentro economico verso Est e dall’ostilità verso la finanza in stile Occupy Wall Street. L’aggiunta dell’astio verso gli immigrati produsse prima la Brexit e poi l’elezione di Donald Trump. L’indulgenza della classe politica Usa verso la Cina evaporò all’istante. Per quanto la rotta di collisione con Pechino fosse segnata e sarebbe stata imboccata anche senza The Donald, la sua elezione, sulla scia di un messaggio grondante populismo e nazionalismo anticinese, cambiò le regole del gioco.

Fin dal secondo dopoguerra le relazioni diplomatiche e la politica di difesa erano state tenute separate dalla politica commerciale. I due piani raramente si intersecavano (in occasione di sanzioni a Stati canaglia) in quanto il libero scambio era considerato un valore superiore incontaminato dalle diatribe geopolitiche.

Al contrario Trump nelle relazioni internazionali prese a usare i dazi come una clava. Ma l’escalation non si limitò alle importazioni. S’iniziò a mettere in agenda l’inversione della globalizzazione (con il decoupling delle catene del valore) e l’isolamento della Cina in un’angusta, quasi autarchica, sfera economica. Alle aziende occidentali veniva intimato di rimpatriare le fabbriche o trovarsi nuovi fornitori lontano da Pechino.

L’attacco contro le reti 5G di Huawei esteso ai Paesi alleati, ha sublimato la percezione della Cina come nemico e minaccia esistenziale per gli Stati Uniti ed è ormai sfociato in una seconda Guerra fredda che, al contrario della prima, abbraccia commercio ed economia oltre alla sfera militare. Ora tocca a Joe Biden raccogliere il guanto della sfida. Al momento la linea di continuità con il predecessore non sembra in dubbio. Ma il duello è appena agli inizi. Senza padrini o arbitri.