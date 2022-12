Biden, Macron leader di Francia ed Europa. Verso colloquio Eliseo-Putin

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

«L’alleanza tra Francia e Stati Uniti è essenziale per la difesa della democrazia. Francia e Usa, assieme all’Europa e al G7, sono uniti nell’affrontare la guerra di Vladimir Putin contro l’Ucraina». Lo ha detto Joe Biden accogliendo alla Casa Bianca il presidente francese Emmanuel Macron e la premier Dame Brigitte. «Vogliamo mantenere l’integrità territoriale dell’Ucraina ma anche arrivare ad una pace sostenibile» ha aggiunto lo stesso Macron, spiegando che «Francia e Stati Uniti sin dall’inizio della guerra hanno cooperato a stretto contatto per aiutare Kiev a resistere».

Il faccia a faccia fra Biden e Macron si concentrerà su diversi dossier internazionali, dall’Ucraina alla Cina all’Iran, fino alla questione che può surriscaldare di più i rapporti fra le due sponde dell’Atlantico: i sussidi contenuti nella legge anti-inflazione varata dall’amministrazione Usa, accusati dall’Eliseo di danneggiare l’economia francese ed europea e spaccare l’Occidente. Biden ha ribadito la sua sintonia con il presidente francese. «La temperatura oggi è fredda ma i nostri cuori sono riscaldati dall’amicizia. È un onore ospitarvi nella prima visita di Stato della mia amministrazione», ha aggiunto il presidente americano. Macron, ha detto, è «non solo il leader della Francia, ma anche dell’Europa».

Loading...

Macron: con Putin possibile dialogo, gli parlerò

Fra i due leader si conferma, insomma, un doppio binario nei rapporti: sintonia sull’Ucraina, qualche scintilla nelle politiche economiche. Sul fronte della guerra nell’Est Europa, Macron ha dichiarato in una intervista alla Abc che Usa ed Europa stanno lavorando insieme e che ritiene «ancora possibile» un tavolo negoziale con Vladimir Putin. Il presidente francese ha sottolineato però che «una pace giusta non è una pace che può venire imposta agli ucraini» e che «una pace giusta non è una pace che a medio o lungo termine non sarebbe accettata da una delle due parti». Macron ha aggiunto che avrà un colloquio telefonico con Putin nei prossimi giorni, anche se il Cremlino frena: una telefonata fra i due «non è ancora in programma» a detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

Su economia assenza condizioni di parità

Lo scenario, ha detto lo stesso Macron, si fa meno sereno quando si toccano «alcune questioni economiche», tra cui l’acquisto del gas e i prezzi legati all’energia in cui tra i due continenti ci sono «situazioni completamente diverse». Il presidente francese ha citato anche la legge statunitense sul clima e la legislazione sui semiconduttori, che, secondo lui, non sono state adeguatamente coordinate con l’Europa e hanno creato «l’assenza di condizioni di parità». «Sono qui», ha detto Macron, «per riallineare Stati Uniti e Unione Europea e costruire nuove ambizioni per il futuro».