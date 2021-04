Bidenomics: la grande corsa alle infrastrutture

USA, INVESTIMENTI PUBBLICI Scostamento dal trend di crescita di lungo periodo (1990-2020) in % del PIL Difesa Educazione Ricerca. (Fonte: US Bureau of Economic Analysis)

Figura 2

Innanzitutto è immediato notare come il declino degli investimenti pubblici sia molto più marcato se espresso in rapporto al PIL piuttosto che in termini nominali (linea nera). Inoltre emerge con un notevole colpo d'occhio l'impatto delle spese per la difesa (barre gialle), che rappresentano grosso modo il 50% del budget annualmente destinato agli investimenti. Dalla fine della Guerra Fredda gli investimenti militari si sono naturalmente contratti, soprattutto per via di meccanismi di sequestro automatico del budget secondo piani multi-annuali di riduzione progressiva delle spese.

Tuttavia anche gli investimenti nei settori civili hanno seguito lo stesso trend di rapida diminuzione. Non si tratta solo dei settori tradizionalmente penalizzati in caso di tagli lineari del budget come educazione e sicurezza, che sono i primi a soffrire per via della mancanza di lobby e gruppi di interesse che li difendano. Anche il comparto “ricerca e sviluppo” (barre azzurre) che agli inizi degli anni '90 rappresentava il 25% del totale investito dal governo ha visto uno scostamento negativo dal trend di crescita di lungo periodo che si è amplificato nel decennio post-crisi finanziaria.

I numeri e le strategie del piano Biden per le infrastrutture

La nuova amministrazione ha messo sul piatto quasi 2.300 miliardi di $ di nuovi investimenti, da ripartire grosso modo equamente in tre macro-aree strategiche dell'economia nazionale. 621 miliardi saranno destinati al ripristino ed al potenziamento della rete di trasporti, con particolare enfasi sullo sviluppo della mobilità elettrica alternativa (9% del budget). Biden non fa mistero del suo obiettivo di creare una rete di 500.000 punti di ricarica per veicoli elettrici entro il 2030.

USA, IL PIANO DI ESPANSIONE FISCALE DI BIDEN Loading...

Figura 3