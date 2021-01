Biella in lutto per l’imprenditore Basilio Gallo Barbisio Erede della famiglia che aveva fondato nel 1862 il Cappellificio Barbisio, aveva aperto un’azienda in Colombia e la filatura DiVé nel Biellese

Erede della famiglia che aveva fondato nel 1862 il Cappellificio Barbisio, aveva aperto un’azienda in Colombia e la filatura DiVé nel Biellese

È morto a 94 anni l'ingegnere Basilio Gallo Barbisio, imprenditore di primo piano nel tessuto manifatturiero locale e internazionale. Erede della famiglia che nell’800 aveva fondato in Valle Cervo il Cappellificio Barbisio, ha a sua volta aperto un nuovo cappellificio in Colombia negli anni 50, ed è tornato nel Biellese per fondare nel 1960 a Vergnasco la Di.Vé. spa, azienda specializzata nella produzione di filati classici per maglieria in lana e misti lana.

Basilio Gallo Barbisio ha iniziato a lavorare nell’attività di famiglia, nel cappellificio fondato in Valle Cervo nel 1862, ricorda una nota dell’azienda Di.Vé. A poco più di vent'anni, negli anni 50, è partito per la Colombia per avviare un nuovo cappellificio e conquistare il mercato sudamericano. «Allora viaggiare non era semplice come oggi: la traversata ha significato un viaggio di un mese via nave, a cui sono seguiti diversi tragitti in aereo, in cui – ci raccontava – uno su dieci cadeva…».

Basilio Gallo Barbisio, aveva 94 anni

La fabbrica in Colombia è sempre stata molto importante per Gallo Barbisio, una sorta di “primo amore”: dopo aver fatto un'esperienza lavorando come operaio in un cappellificio americano aveva deciso di avviare il nuovo cappellificio con macchinari innovativi e all'avanguardia. Una scommessa che l'ha portato a imporsi sulla concorrenza.

Una volta rientrato nel Biellese, la stessa spinta all'innovazione è stata alla base della nascita di Di.Vè., azienda che è nata puntando sull'acrilico, che allora era una novità, e sui filati tinto pasta che nessun'altro proponeva.

«Nelle nostra famiglie, quella “vera” e quella dell'azienda, è sempre stato un punto di riferimento, una figura presente e fondamentale: per il suo carattere riservato non amava mettersi in mostra ma il suo esempio è sempre stato illuminante» lo ricordano i nipoti Ilaria Beolchi, Benedetta e Marco Bortolini. «Ha sempre ascoltato tutti e ha saputo risolvere i problemi con il dialogo. Prima del lavoratore, ha sempre visto la persona. Quando diciamo di essere un'azienda di famiglia, è questo che intendiamo: sono i suoi valori quelli che mettiamo in pratica, ogni giorno».