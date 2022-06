Biella scommette su capitale umano e innovazione e spinge il tessile

Ascolta la versione audio dell'articolo

Apre i battenti tra settembre e ottobre l’Accademy dedicata a tessile e ai green jobs, oltre che alla chimica sostenibile. Si tratta di una delle due Academy di filiera volute dalla Regione Piemonte per sostenere le aziende nella transizione ed è uno dei segnali che arrivano dal tessuto produttivo biellese, che vanta una delle specializzazioni industriali più antiche d’Italia e che oggi registra, in un contesto di forte trasformazione, un trend di forte recupero di produzione e fatturati.

«Biella, con un +8% di produzione nel primo trimestre del 2022, segna il migliore risultato a livello piemontese, con una crescita del +9,9% in termini di fatturato per i primi tre mesi dell'anno» ha ricordato il presidente degli industriali Giovanni Vietti nel corso dell’ultima assemblea.

È proprio il settore tessile-abbigliamento a mostrare i segnali più incoraggianti, che vanno però letti con una duplice chiave: un 2020 di forte sofferenza per il sistema Moda e una ripresa del comparto arrivata in ritardo rispetto ad altri settori industriali. In ogni caso, si rafforza il trend di crescita del 4° trimestre 2021 che rilevava + 15,3% per la produzione industriale e +22,3% per il fatturato.

«Per quanto riguarda l'export, inoltre, nei primi tre mesi del 2022 Biella registra il dato migliore rispetto alle altre province piemontesi, segnando una crescita del 38,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Va però precisato che registrava ancora una forte flessione nel I trimestre del 2021 (-19,6%), ricorda il presidente.

Il recupero è in atto, non c’è dubbio, nonostante il fatto che la dinamica dei prezzi di energia e materie prime, accanto alle incertezze del panorama internazionale, mettono a richio i margini di redditività delle imprese. È in un momento complesso come quello in atto che il focus delle aziende, sottolinea il presidente Vietti, deve essere su innovazione e capitale umano.