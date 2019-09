Biella, il tessile reclama strade e reti Le aspettative del settore condizionate dalle incertezze internazionali: dalle tensioni Usa-Cina a Brexit di Carlo Andrea Finotto

Produzione: una fase della lavorazione tessile

3' di lettura

Gli ultimi dati Istat sull’export delle regioni italiane consegnano un tessile-abbigliamento dai due volti a Nordovest. Se è vero che le esportazioni fanno registrare un incremento del 2,6% nel periodo gennaio-giugno 2019 rispetto allo stesso periodo 2018, è anche vero che la sintesi è il frutto del -3,3% del tessile in senso stretto e del +15,6% dell’abbigliamento.

Una forbice notevole, che evidenzia le maggiori criticità per la parte a monte della filiera.

La fotografia statistica del comparto coincide sostanzialmente con il Piemonte – le quote di Valle d’Aosta e Liguria sono insignificanti –: le imprese piemontesi del settore hanno venduto oltreconfine per oltre 1,8 miliardi di euro nel semestre, contro 1,78 miliardi dello stesso periodo 2018. Una crescita, evidenziata dai dati Istat elaborati da Unioncamere Piemonte, che non può rassicurare, anche alla luce di altri indicatori. Con il -5% nei primi tre mesi dell’anno il tessile-abbigliamento è stato il peggiore nella produzione industriale. Per il presidente di Unioncamere Vincenzo Ilotte «i dati ci mostrano un Piemonte in affanno. Il calo della produzione industriale coincide con il peggioramento di altri indicatori quali ordinativi, fatturato e grado di utilizzo degli impianti. Il nord del Piemonte - sottolinea Ilotte – soffre nei comparti che lo hanno sempre caratterizzato: mezzi di trasporto, industrie elettriche ed elettroniche e filiera tessile».

Anche se nel corso dei decenni le aziende si sono più che dimezzate, il distretto Biellese rappresenta la grande maggioranza di un comparto che ha propaggini soprattutto in provincia di Vercelli e a Novara, dove però la produzione ha lasciato spazio alla confezione d’alta gamma, richiamando – anche grazie a una logistica favorevole – nomi come Ermenegildo Zegna e Gucci. Sui 3,6 miliardi di euro di export piemontese di tessile-abbigliamento, Biella, Vercelli e Novara valgono per il 78%, e 1,5 miliardi riguardano la sola Biella. Il resto deriva da Torino (458 milioni) e Cuneo (243).

Proprio le indicazioni sul prossimo futuro che arrivano da Biella non sono incoraggianti e segnali più concreti arriveranno a giorni dai buyers che affolleranno i saloni Filo (dedicato ai filati) e MilanoUnica Shanghai (tessuti).