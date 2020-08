Bielorussia, folla alla Marcia della Libertà. Putin: «Assistenza militare a Minsk, se necessario» Qualche osservatore invita ormai a parlare di “rivoluzione”: ma quello che è avvenuto in queste settimane, un movimento di protesta che ha attraversato le elezioni del 9 agosto, ha reagito alle evidenti frodi scatenando la repressione del regime, e miracolosamente è uscito da cinque giorni di violenze senza farsi contagiare, restando movimento pacifico, ancora non ha vinto di Antonella Scott

Bielorussia, continuano le proteste a Minsk

È una folla immensa quella che si è raccolta domenica pomeriggio (16 agosto) attorno alla Stela, l'obelisco di Minsk: la Marcia della Libertà non ha leader, ma decine di migliaia di persone nel sole, in festa dopo il buio dei giorni scorsi.

È così non solo nella capitale, ma in tutte le altre città della Bielorussia, la più grande manifestazione della sua storia.

Qualche osservatore invita ormai a parlare di “rivoluzione”: ma quello che è avvenuto in queste settimane, un movimento di protesta che ha attraversato le elezioni del 9 agosto, ha reagito alle evidenti frodi scatenando la repressione del regime, e miracolosamente è uscito da cinque giorni di violenze senza farsi contagiare, restando movimento pacifico, ancora non ha vinto.





Alexander Lukashenko non ha alcuna intenzione di cedere le armi. Intervenuto qualche ora prima a un raduno di sostenitori di dimensioni visibilmente ridotte, l'uomo che si è autoproclamato vincitore delle elezioni con l'80% dei voti sembra in realtà sempre più isolato. E tuttavia seguita ad attaccare, insulta gli oppositori e le potenze straniere che sarebbero alle loro spalle, parla di gang criminali e di carri armati della Nato ammassati alle frontiere occidentali.

Minaccia ritorsioni e avverte che non darà via il Paese «neppure da morto». Una seconda telefonata con il Cremlino sembra averlo rassicurato. Vladimir Putin, le cui intenzioni sono apparse finora indecifrabili, gli avrebbe garantito appoggio militare. A dire il vero, ancora una volta la versione dei fatti dell'agenzia di Stato bielorussa, Belta, è più decisa di quella russa.



Questo il resoconto della telefonata come riferito dal Cremlino: Putin e Lukashenko hanno ripreso «la discussione sulle complicanze seguite alle elezioni presidenziali in Bielorussia, tra queste le pressioni esercitate dall'esterno. Da parte russa è stata confermata la disponibilità a fornire il sostegno necessario alla risoluzione di questi problemi sulla base dei principi di un accordo per la creazione di un'Unione di Stati e, nel caso, in linea con un accordo di sicurezza collettiva».

La ragione per cui Lukashenko insiste sull'esistenza di minacce da parte della Nato. Il comunicato del Cremlino, tuttavia, sembra comunque insistere sull'accettazione di un'Unione tra i due Paesi come condizione per il sostegno al regime.Terminato il suo intervento, Lukashenko ha lasciato il centro della città ai propri rivali, allontanandosi con il suo corteo di auto nere come un fuggiasco.