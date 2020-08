Lukashenko si proclama vincitore, Bielorussia in rivolta. Ed è repressione Il presidente in carica da 26 anni avrebbe raccolto, secondo gli exit poll di Stato, quasi l’80% dei voti. A Svetlana Tikhanovskaya solo il 6,8% di Antonella Scott

Non è importante chi vota, diceva Stalin, ma chi conta i voti. Niente di più pertinente alle elezioni presidenziali di domenica in Bielorussia, dove si ironizza che magari le autorità non si sono neppure prese il disturbo di far contare davvero le schede, dopo aver deciso a priori la percentuale più opportuna al presidente in carica da 26 anni, a caccia del sesto mandato. Così, nell’universo parallelo in cui si muove il regime, domenica sera alla chiusura dei seggi, e in una capitale blindata dalle forze antisommossa, gli exit poll di Stato hanno comunicato che Aleksandr Lukashenko ha ricevuto il 79,7% dei voti e la sua rivale, Svetlana Tikhanovskaya, soltanto il 6,8%. Risultati ulteriormente migliorati, per Lukashenko, con i primi dati riferiti lunedì mattina: 80,23%, 9,9% Tikhanovskaya. Tutto come da previsioni, malgrado l’opposizione affermi che in alcuni seggi della capitale, Minsk, Tikhanovskaya avrebbe superato anche di quattro volte i voti andati al presidente in carica. Exit poll indipendenti, e quelli condotti presso le ambasciate all’estero, offrono la situazione opposta: che sarebbe confermata anche da alcune circoscrizioni elettorali. Sarebbe stata Tikhanovskaya, in realtà, a vincere le elezioni.

In tutta la Bielorussia gli scontri sono iniziati subito dopo la chiusura dei seggi, mentre internet smetteva di funzionare: il Paese si sta rivoltando contro il regime Lukashenko. «Se la gente che ha votato per l’opposizione penserà di essere stata ingannata - spiegava nei giorni scorsi al Sole 24 Ore l’analista politico Aleksandr Klaskovsky - la protesta potrebbe scattare spontaneamente, anche senza un invito in questo senso dalla campagna della Tikhanovskaya. E le proteste verranno soppresse con la forza. Purtroppo questo scenario è possibile, e sarà drammatico per la Bielorussia». Klaskovsky non si sbagliava: pochi minuti dopo l’annuncio della vittoria di Lukashenko, in diverse città del Paese gruppi sempre più numerosi di manifestanti hanno iniziato a radunarsi, o a cercare di farlo a fronte di uno schieramento imponente di forze dell’ordine. L’agenzia russa Tass dà notizia dei primi scontri a Minsk, e dei primi arresti. Fin dalla vigilia in città erano apparse lunghe colonne di blindati e di camionette della polizia, con agenti armati sui tetti. Nei seggi elettorali, osservatori indipendenti o giornalisti stranieri non erano stati ammessi.

Finché è stato possibile riceverle, le riprese trasmesse nella notte mostravano le forze dell’ordine reagire duramente contro i manifestanti. Le prime barricate, proiettili di gomma, lacrimogeni, granate stordenti per disperdere i dimostranti che gridavano «questo è il nostro Paese!». Uno di loro è stato investito, la sua morte è confermata. Impossibile calcolare quanti feriti e quanti arresti, ma nell’ordine delle centinaia. Nella notte le voci di un’imminente partenza della famiglia di Lukashenko si intrecciavano a quelle di agenti e militari, in diverse città, passati dalla parte dei manifestanti. In diversi casi i manifestanti avrebbero ripiegato, ripromettendosi di tornare in piazza il giorno dopo. Ma lunedì mattina, l’unico mezzo di informazione attivo è quello della Commissione elettorale centrale. Per il resto, silenzio.

Che questo fosse il copione, si era capito chiaramente negli ultimi giorni prima del voto. Le grandi manifestazioni dell’opposizione, le decine di migliaia di persone che in Svetlana Tikhanovskaya e nelle sue due alleate, Veronika Tsepkalo e Maria Kolesnikova, avevano trovato la speranza di un cambiamento, hanno spinto il regime a irrigidire ulteriormente il giro di vite, dopo aver già aveva provveduto a togliere di scena i rivali più pericolosi per Lukashenko. Tra loro il marito di Svetlana, Sergei Tikhanovsky, il popolare blogger ora in carcere, di cui lei ha preso il posto all’ultimo minuto. Candidandosi, ha spiegato, per poter liberare i prigionieri politici e per riorganizzare insieme a loro elezioni credibili e davvero libere, per la presidenza e il Parlamento.

«Non c’è ragione di avere paura», aveva detto Svetlana dopo aver votato. Ma intorno a lei gli arresti e gli avvertimenti si erano intensificati: su internet le immagini di giornalisti o osservatori indipendenti trascinati via dai seggi. Da maggio a oggi gli arresti sono stati 1.300. Alla vigilia era stata fermata anche Maria Kolesnikova, insieme a diversi esponenti della campagna di Svetlana Tikhanovskaya. Lei stessa alla vigilia aveva dovuto annullare gli ultimi raduni, e trasferirsi in un luogo più sicuro della propria casa. Veronika Tsepkalo, moglie di un candidato fuggito a Mosca, lo ha raggiunto per il giorno del voto ma intende tornare . Per il momento, le tre donne divenute il simbolo di un Paese che chiede di cambiare non sono più insieme.