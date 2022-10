Bielorussia, Ucraina, Russia: chi sono e perché i tre vincitori del Nobel per la Pace

I punti chiave Il significato di «questo» Nobel

Bielorussia, Ucraina, Russia. Insieme. È un segnale molto forte quello che i membri del Comitato organizzatore hanno mandato da Oslo, annunciando di aver attribuito il Premio Nobel per la pace a un attivista per i diritti umani, Ales Bialiatski, fondatore e presidente di Viasna (primavera), in carcere in Bielorussia; al Centro ucraino per le libertà civili e a Memorial, la più nota organizzazione per i diritti umani in Russia, co-fondata da Andrej Sacharov.

Un tributo a chi lavora per rafforzare l'impegno della società civile che si richiama al rispetto della dignità umana, alla libertà, la solidarietà, lo stato di diritto, la democrazia. Elementi fondanti della pace. Basando la propria missione su questi valori, le tre organizzazioni citate si sforzano di dare voce alle vittime delle repressioni politiche.

Il significato di questo riconoscimento è importantissimo. A Minsk, il regime di Aleksandr Lukashenko spalleggia Mosca nella guerra contro l'Ucraina. Ma l'impegno civile di molti va oltre i confini, e unisce quella parte delle popolazioni contrarie alla guerra. In particolare, in questa fase, quella parte di russi di opposizione – soprattutto quelli rimasti - che hanno bisogno di non essere lasciati soli, accomunati indiscriminatamente nella condanna del regime che ha deciso l'invasione e di chi la sostiene.«Il Comitato norvegese per il Nobel – ha spiegato la presidente, avvocato Berit Reiss-Andersen - desidera onorare tre grandi campioni dei diritti umani, della democrazia e della coesistenza pacifica».

Il premio, ha aggiunto, non viene mai assegnato contro qualcuno: ma forse mai come quest'anno l'applauso del mondo contrasta drammaticamente con la situazione in cui tutti e tre si trovano nei rispettivi Paesi. Ales Bialiatski, 60 anni, è in carcere in attesa di giudizio dall'estate del 2021. Accusato di contrabbando e reati finanziari, oltre che di evasione fiscale. Aveva fondato l'associazione Viasna nel 1996, accompagnando le proteste di massa per la democrazia in Bielorussia. Condannato nel 2011 per evasione fiscale, restò rinchiuso fino al 2014. E quando l'estate del 2020 riaprì la stagione delle proteste, Bialiatski entrò a far parte del Consiglio di coordinamento di Svetlana Tikhanovskaja, secondo l'opposizione la vera vincitrice delle elezioni.

La durissima repressione che seguì – soffocando un movimento che aveva visto un'enorme partecipazione popolare - riportò in prigione anche Bialiatski, insieme ad altri rappresentanti di Viasna. Attribuendogli il Nobel, Reiss-Andersen ne ha chiesto alle autorità bielorusse la liberazione.Fondato nel 2007 a Kiev, il Centro ucraino per le libertà civili monitora le persecuzioni politiche e i crimini di guerra nella Crimea annessa alla Russia nel 2014. L'invasione del febbraio scorso ha esteso il campo d'azione ai territori ucraini «temporaneamente occupati – spiegano gli attivisti – dove gli ufficiali russi e i loro soldati rapiscono e intimidiscono cinicamente membri della società civile e cittadini comuni». Lo sforzo del Centro di Kiev è definire la mappa delle sparizioni forzate di difensori dei diritti umani, giornalisti, attivisti e rappresentanti delle amministrazioni locali.