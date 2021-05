Biennale architettura nel segno dell’ottimismo. Cicutto: la pandemia non ci ha condizionati

3' di lettura

“La Mostra del Cinema del settembre scorso è stata una sfida vinta, eravamo ancora in piena pandemia ma questa 17a Biennale architettura prevista un anno fa e che si apre sabato 22 maggio è il vero segno della ripartenza”. Non ha dubbi il presidente della Biennale, Roberto Cicutto che presenta a Venezia, insieme al curatore Hashim Sarkis, la rassegna di Architettura dal tema: “How will we live togheter?”.

Cicutto: a febbraio ho capito che potevamo aprire

Un tema che la pandemia ha reso quasi drammatica ma, dice Cicutto “il clima di incertezza non ha influenzato e condizionato affatto il nostro lavoro; l'anno scorso tutte le installazioni erano pronte, si trattava solo di organizzare il trasporto e il montaggio; ogni 15 giorni abbiano fatto il punto della situazione e a febbraio abbiamo capito che potevamo rispettare l'appuntamento per quest'anno ma noi eravamo pronti”. Paradossalmente, ricorda Ciccuto “i collegamenti on line ci hanno consentito di dialogare direttamente con i 120 curatori responsabili dei progetti di 46 Paesi e non con i loro vice come spesso accadeva quando le riunioni erano in presenza”. Inoltre per la prima volta è stato possibile avere il polso delle condizioni geopolitiche e sociali da cui provengono gli artisti tanto che “abbiamo pensato di costruire insieme ad Università ed istituti di alta formazione una mappa sulle condizioni politiche e sociali da cui provengono artisti e cineasti dalle varie parti del mondo”.

Sarkis: un nuovo contratto spaziale

Nelle intenzioni dell'ex presidente della Biennale Paolo Baratta il lavoro del libanese Sarkis avrebbe dovuto intercettare i cambiamenti in corso nel mondo e fare “della chiamata alle armi dell'Architettura una chiamata estesa a tutte le altre discipline”. E Sarkis accetta la sfida declinando nel dettaglio le possibili forme del nuovo “contratto spaziale” reso ancora più urgente dalla situazione che il mondo sta vivendo. “L'attuale pandemia globale – dice Sarkis – ha senza dubbio reso la domanda posta dalla Biennale Architettura ancora più rilevante e appropriata seppure in qualche modo ironica visto l'isolamento imposto”.

La Germania guarda a come saremo nel 2038

L'uomo e la coabitazione con una natura violata fa da filo rosso a tutta la mostra ma con un messaggio di grande speranza e ottimismo sul futuro. Se dal Giappone arriva il richiamo alla responsabilità collettiva sul fatto che ”le tue azioni non sono soltanto tue”. E se la Spagna legge l'incertezza con un tetto mobile di fogli appesi con migliaia di curricula volanti, la Germania guarda alla “nuova serenità” e al mondo del futuro. Sale vuotissime al padiglione della Germania con sui muri codici QR per vedere il nostro passato e il nostro futuro. “Il 2038 – dicono gli architetti tedeschi – ci guarda dal futuro cercando di capire come siamo riusciti a cavarcela ancora una volta con un occhio nero . Come abbiamo raggiunto uno stato di Nuova Serenità””.

Da ex astronauta il modulo per vivere sulla Luna

Ottimismo anche nel padiglione cinese che racconta come l'architettura possa contribuire all'uguaglianza e all'unità partendo dai cortili multifamiliare, il “yuan-er”. Ma grande speranza per vivere oltre la Terra come immagina Jeffrey A. Hoffman del dipartimento di aeronautica e astronautica del Mit di Boston ed ex astronauta della Nasa che progetta moduli abitativi per fare vivere gli uomini sulla Luna.