Biennale Arte chiude con il record di visitatori e giornate di apertura

Con oltre 800mila biglietti venduti con un balzo del 35% rispetto all’edizione 2019 (pre-Covid), cui si aggiungono le 22.498 presenze durante la pre-apertura, la 59. Esposizione Internazionale d’Arte, «Il latte dei sogni», a cura di Cecilia Alemani, prodotta dalla Biennale di Venezia, chiude quest’anno con un’affluenza record di pubblico. Ricordiamo che la precedente 58. Esposizione Internazionale d'Arte, dal titolo «May You Live In Interesting Times», curata da Ralph Rugoff aveva chiuso con 593.616 visitatori.

Conferenza stampa - Biennale di Venezia 2022 Roberto Cicutto con Cecilia Alemani

La 59. Biennale Arte, dopo una lunga gestazione causata dall’interruzione di ogni attività in presenza a causa della pandemia, si conclude in un week end di sole, dopo i giorni di allarme marea e il pericolo scampato grazie al Mose in azione. Nell’ultimo fine settimana di apertura l’Arsenale e i Giardini erano frequentati senza ressa e code, l’Esposizione internazionale si poteva visitare con tranquillità, ma il clima era malinconico quello di un addio con l’arte presente nel Padiglione centrale e in quelli nazionali. Si conclude un dialogo tra opere e artisti e, in molti casi, la stessa esistenza delle opere termina. Conforta il fatto che la maggior affluenza si rifletterà in un aumento delle entrate proprie che renderà la gestione sempre meno dipendente dal contributo di terzi.

Sul piano economico la mostra principale “Il latte dei sogni” è stata sicuramente impegnativa. Le indiscrezioni indicavano un costo pari a circa 18 milioni di euro che in parte viene giustificato dalla maggior incidenza dei costi come quelli dei trasporti, e alle misure aggiuntive legate anche all'emergenza Covid. I conti economici della Fondazione sono in salute con un avanzo positivo di circa 5 milioni di euro e un'ipotesi di chiusura conti 2022, come risulta dal budget previsionale, in utile per circa 2,5 milioni di euro. Secondo le previsioni - nella relazione del budget 2022 - concorrono alla composizione dei ricavi risorse per contributi pubblici per 27.357.000 euro. Si assume che la misura già stanziata per l'anno 2021 rimanga sostanzialmente analoga nell'anno 2022 e negli anni successivi. Alla voce Ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi, dove concorrono ricavi da biglietteria, ricavi da editoria e servizi food and beverage, vengono stimati, in linea con il 2019, 13.100.000 euro. La chiusura del bilancio 2022 ci darà i risultati definitivi, forse con qualche sorpresa positiva, visto che i visitatori attesi nel 2022 erano oltre 600mila.

I Giardini, l’ingresso all’Esposizone internazionale. (Photo by Andrea Avezzù)

Per molti padiglioni nazionali le opere da lunedì verranno smontate e i materiali riciclati, compresa l’installazione «Storia della notte e destino delle comete» di Gian Maria Tosatti ospitata al Padiglione Italia e curata da Eugenio Viola, che verrà smontata, i materiali portati in discarica o riciclati, poiché l’ipotesi di trasferirla altrove non è andata in porto. Un peccato perché la ricerca dell’artista italiano - è prima volta che il Padiglione è assegnato un solo autore -, ha significato anche l’acquisto di materiali industriali di aziende oramai chiuse che, tuttavia, testimoniano la storia industriale del presente del nostro paese, che con il Covid ha costretto alla resa molte piccole imprese. L’arte ha trasfigurato macchine da cucire e montacarichi industriali in simboli della trasformazione, ma anche di un fallimento della civiltà industriale contemporanea, che conduce davanti a una riva dove luci lontane sull’acqua lasciano alla nostra cultura e alla nostra immaginazione intuire, anzi costruire, future rigenerazioni: un’installazione site specif nei 2mila metri quadrati del Padiglione che meritebbe di trovare nuovi spazi e di essere vista ancora.

La prima sala della Mpstra “Il latte dei sogni”

Oltre il Covid

Nei 197 giorni di apertura, 24 giorni in più rispetto ai 173 dell'edizione del 2019, un incremento conquistato anche in un periodo di difficoltà, talvolta attraversato da restrizioni degli spostamenti imposte dalla pandemia, l’affluenza è stata la più alta dei 127 anni di storia della Biennale di Venezia. «In questa edizione di grande successo di pubblico, malgrado la bassa presenza di visitatori provenienti dall'area asiatica, e di altissima attenzione da parte della stampa italiana e internazionale - ha spiegato il presidente Roberto Cicutto - la Biennale ha voluto fortemente garantire la presenza degli artisti ucraini, supportando la realizzazione del Padiglione Ucraina e mettendo a disposizione uno spazio libero ai Giardini - “Piazza Ucraina” – per la presentazione di opere in qualsiasi formato (trasmesse digitalmente), provenienti da artisti rimasti nel loro paese e spesso direttamente coinvolti nella resistenza all'aggressione russa”. Cicutto ha sottolineato la grande determinazione e capacità della curatrice nell'aver realizzato una Mostra così importante e ricca malgrado le limitazioni imposte dai due anni peggiori della pandemia.