Biennale di Gwangju: al centro politica e clima

Come si colloca la Biennale di Gwangju nel calendario internazionale delle biennali d’arte?

La Biennale ha un importante significato per la regione di Gwangju e per la Corea del Sud. Fondata nel 1995, la Biennale si avvicina al suo 30° anniversario ed è diventata un leader globale nella diffusione di messaggi di democrazia, diritti umani e pace – che sono le idee su cui la Biennale è stata fondata – attraverso le comunità globali. La nostra è probabilmente la prima biennale basata sulla storia regionale e sullo Zeitgeist. Per contestualizzare lo spirito di Gwangju nell’arte, nel 2020 la Fondazione ha presentato una mostra speciale sul «Movimento per la Democratizzazione» (5.18 Democratization Movement Special Exhibition) in occasione del 40° anniversario del Movimento Democratico di Gwangju. La mostra, intitolata “Dove sbocciano i fiori”, ha viaggiato a Taipei, Seoul, Colonia e Gwangju, ed è stata allestita a Venezia durante la Biennale dello scorso anno, si è conclusa a Buenos Aires lo scorso 5 marzo. Nel frattempo, i padiglioni della Biennale di Gwangju sono stati istituiti per promuovere Gwangju come mecca dell’arte internazionale e come piattaforma per stimolare la scena artistica e l’economia locale.

E nel panorama delle biennali asiatiche?

La Biennale di Gwangju si distingue dalle altre biennali perché porta con sé la storia della città, l’identità locale e lo status di prima biennale della regione Asia-Pacifico. Ha contribuito a trasformare la città in una destinazione d’arte e a rafforzare la presenza internazionale di Gwangju e degli artisti sudcoreani. Con la Biennale come base, nel 2004 il governo coreano ha designato Gwangju come Città Hub del Progetto Cultura Asiatica e ha fornito un sostegno speciale. Questo ha portato alla creazione dell’Asia Culture Center, il più grande complesso artistico dell’Asia, e alla designazione di Gwangju come Città creativa delle arti multimediali dell’UNESCO. Con l’apertura dei nuovi padiglioni espositivi nel 2026, la Biennale continuerà a contribuire allo sviluppo dell’arte contemporanea internazionale, e in particolare dell’arte asiatica contemporanea.

Le Biennali, a suo giudizio, dovrebbe sostenere l’arte contemporanea nazionale?

La Biennale di Gwangju è nata in una provincia ma è un evento globale. Siamo sempre felici se e quando gli artisti di Gwangju o nati in Corea ottengono un ulteriore riconoscimento grazie alla Biennale. In linea con le idee su cui è stata fondata la Biennale di Gwangju, gestiamo programmi indipendenti per aiutare a scoprire e coltivare gli artisti locali. Tuttavia, il ruolo principale della Fondazione è quello di garantire la realizzazione delle ambizioni dei nostri straordinari curatori, e quindi non possiamo fornire un sostegno esclusivo a Gwangju o ai coreani. Per questo motivo, i finanziamenti per gli artisti, nazionali o internazionali, sono sempre benvenuti.

Quali sono gli aspetti importanti per la sostenibilità e lo sviluppo delle biennali?

Affinché le biennali siano sostenibili, dovrebbero allontanarsi dall’essere un evento di breve durata e sollevare questioni critiche e durature sul ruolo sociale dell’arte. In altre parole, le biennali dovrebbero avere funzioni diverse da quelle dei musei pubblici o privati. Ci sentiamo in dovere di essere un’istituzione leader nel dialogo contemporaneo. A differenza delle normali mostre museali o delle fiere d’arte, le biennali dovrebbero realizzare visivamente i temi e le preoccupazioni più importanti del nostro tempo, come le questioni politiche o quelle legate al clima, dipingendo al contempo il proprio futuro. Ci impegniamo a far crescere la Biennale di Gwangju come una forza centrale nella storia dell’arte globale e culturale.



