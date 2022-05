Biennale del Whitney: le opere denunciano diversità, indifferenza e repressione

Ascolta la versione audio dell'articolo

La biennale del Whitney Museum (New York dal 6 aprile al 5 settemrbre) e quella di Venezia in corso hanno un denominatore comune: sono il risultato di un'indagine, una pianificazione del lavoro di preparazione iniziato alla fine del 2019, prima che la pandemia di Covid-19 prendesse piede e, in particolare per la Whitney Biennial, anche prima dell’omicidio di George Floyd da parte di un poliziotto in servizio. Ma l'aspetto più spaventoso è che si stanno svolgendo nel pieno di una guerra in Europa combattuta per le strade che sta mietendo numerose di vittime tra i civili.



“Quiet as it's Kept”

Il sottotitolo “Quiet as it's Kept” della Whitney Biennial che avrebbe dovuto svolgersi l'anno scorso, è un'espressione colloquiale che i due curatori David Breslin e Adrienne Edwards, entrambi del Whitney Museum, hanno preso in prestito dalla scrittrice Toni Morrison, dal batterista jazz Max Roach e dall’artista David Hammons, ed è una frase tipicamente detta prima di comunicare qualcosa che dovrebbe essere tenuto segreto. Un segno distintivo di questa biennale è che per tutta la mostra ricorre il simbolo di due parentesi tonde invertite ) (, tratto da un componimento del 1968 del poeta d'avanguardia N.H. Pritchard (il cui manoscritto originale è incluso in mostra). Il simbolo condensa in due caratteri tipografici lo spirito di questa biennale: la sua propensione «all'apertura, ad andare al di là di quanto è contenuto, in direzione dell'incontenibile» nelle parole dei curatori.

Se nelle edizioni del passato la Biennale del Whitney è stata a lungo il più importante osservatorio del “momentum” dell’arte contemporanea americana, quest'anno (siamo giunti alla 80ª) offre ai visitatori una percezione molto diversa dell'offerta presente, oggi in prevalenza costituita da pittura. Infatti mentre la maggior parte delle gallerie commerciali e delle case d’asta sono focalizzate sulla vendita di dipinti figurativi, questi sono quasi assenti nella proposta curatoriale del Whitney che, invece, è inondata di opere realizzate con materiali e metodi insoliti e dove politica e attivismo sono in primo piano.

Artisti e opere

Sessantatré tra artisti e collettivi che con le loro opere riflettono sulle sfide, le complessità della nostra epoca il cui messaggio esplicito è, soprattutto, di identità, inclusione e appartenenza. Se si vogliono sintetizzare le scelte dei curatori attraverso i numeri, emerge per esempio che il 37% degli artisti ha 40 anni o meno che, rispetto ad altre Biennali del passato, è una percentuale bassa (nell'edizione del 2019, era il 56%). Significativa la presenza di artisti che vivono a Los Angeles o New York (59%), che rimane la città più rappresentata alla biennale, dove risiedono ben 25 artisti. Le scelte curatoriali hanno puntato anche su artisti che lavorano al di fuori degli Stati Uniti o vivono in città sul confine del Messico (Tijuana e Ciudad Juárez) e nativi come First Nation in Canada per esplorare le “dinamiche dei confini e ciò che significa essere ‘americano'”.

Accanto ad opere di artisti affermati come H arold Ancart, Alfredo Jaar e Adam Pendleton troviamo il lavoro di diversi artisti deceduti, tra cui, Jason Rhoades (morto a soli 41 anni, noto per le sue installazioni scultoree su larga scala, che incorporano vari materiali ispirati dalla cultura automobilistica di Los Angeles, in vendita da David Zwirner), Denyse Thomasos e Theresa Hak Kyung Cha (morta tragicamente nel 1982 a soli 31 anni) che ha beneficiato di un rinnovato interesse negli ultimi anni.

Questi artisti si confrontano con una nuova generazione che sta scalando le vette del sistema dell'arte, come Aria Dean (Los Angeles 1993), Jacky Connolly (New York, 1990), Emily Barker (San Diego, 1992), Woody De Othello (Miami, 1991) e Andrew Roberts, (Tijuana, Messico, 1995), in assoluto l'artista più giovane presente in mostra (lavora con Pequod Co., Mexico City e House of Chappaz Barcelona e Valencia). Due le sue opere esposte: una video installazione “La Horda”, 2022 dove quattro lavoratori zombie sono degli avatar presenti nella pagina di un videogioco “scegli il tuo giocatore” e, non distante, “Cargo: A certain doom”, un braccio mozzato sempre di uno zombie sul quale è tatuata la freccia di Amazon.