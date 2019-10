Biersommelier, in Romagna la scuola per ottenere il diploma A Santa’Arcangelo di Romagna la sede collegata al più antico istituto tedesco, l’accademia Doemens che dal 1865 forma i mastri birrai. Fino ad ora sono stati formati 250 ambasciatori della birra di Maurizio Maestrelli

Dal mondo della birra arrivano nuove opportunità professionali. Si sente sempre più spesso parlare anche in Italia di sommelier della birra (non più solo del vino), figura che offre una carriera lavorativa stimolante. Ma diventare sommelier della birra non è così facile come potrebbe sembrare. Tra i tanti corsi di degustazione che il mercato offre si distingue quello della Doemens Akademie di Monaco di Baviera , un istituto di formazione nato nel 1895 come percorso formativo per mastri birrai che di recente ha avviato anche una scuola per Biersommelier.

Lezioni in italiano per apprendere la tecnica

Il corso, dal costo di circa 3mila euro, prevede una settimana di frequenza a Monaco e, per gli studenti italiani, una nella sede di Sant’Arcangelo di Romagna. La buona notizia è che tutte le lezioni sono tenute in italiano e per potervi accedere basta dimostrare un minimo di conoscenza dell’argomento e la volontà necessaria. In aula gli argomenti toccati riguardano tutto il mondo della birra: dalle materie prime al processo produttivo, dalla tecnica della mescita della birra alla degustazione e comunicazione della stessa davanti a un pubblico. Non mancano cenni di marketing, la creazione di una carta delle birre e diverse prove pratiche. Le classi sono volutamente ridotte, 15 allievi al massimo, e per chi supera l’esame finale arriva il diploma di Biersommelier certificato.

La Doemens, che ha avviato i corsi nel 2004, è presente non solo in Germania. In Italia il referente è Arte-Bier di Stefan Grauvogl, mastro birraio e consulente nel settore che ha avviato i corsi nel 2008. «Da allora sono 250 gli italiani ad aver ottenuto il diploma di Biersommelier – spiega Grauvogl –. La maggior parte di loro erano già addetti ai lavori. Ma alcuni sono stati dei semplici appassionati che, grazie al diploma, hanno poi trovato uno sbocco lavorativo nel settore. La storia di Simonmattia Riva, finora l’unico italiano ad aver vinto il campionato mondiale Biersommelier e oggi titolare di un pub di Bergamo, è esemplare in questo senso, ma non è l’unica. Uno dei punti di forza dell’offerta formativa Doemens, al di là delle lezioni in aula e delle prove pratiche a 360 gradi, è quella di inserire il diplomato in una rete di contatti per proseguire la propria formazione e, magari, trovare un lavoro». Effettivamente sempre più aziende del comparto sono a caccia di divulgatori esperti: è il caso di grosse società tedesche come Kaspar Schulz (il più antico produttore di impianti birrari in Germania), Weyermann (principale referente per i malti speciali in Europa), Barth-Haas (fornitore di luppoli) e Sahm ( affermata vetreria) che sostengono da sempre la Doemens come partner e sponsor.

La competizione mondiale e il master

Sponsor anche del campionato mondiale per Biersommelier, una competizione nella quale si sfidano ogni due anni i sommelier della birra di tutto il mondo e che nel 2019 è approdata in Italia, a Rimini, dove si sono sfidati ottanta, da diciotto nazioni diverse. Per la cronaca ha vinto per la prima volta una donna, la tedesca Elisa Raus.



«Al di là del campionato mondiale – continua Grauvogl – quello di Doemens è comunque un percorso formativo che non termina con il diploma di Biersommelier. Con l’Istituto Masters of Beer infatti la formazione continua articolandosi in seminari specifici e dedicati all’approfondimento di singoli aspetti: alcuni più tecnici, utili ad esempio a chi vuole avviare un locale birrario, altri più culturali e divulgativi, perché non basta sapere di birra ma bisogna anche saperne parlare. E i nostri Biersommelier sono dei perfetti ambasciatori della birra».