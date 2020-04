Big da 300 milioni e 700 addetti di Luca Orlando

Nata nel 1971, Elmec si sviluppa prima come centro meccanografico per poi diventare rivenditore di informatica. La corsa dei ricavi

è però legata alla trasformazione in provider di servizi e gestore

di data center, spazi che oggi ospitano oltre 300 clienti.

Il gruppo ha superato i 300 milioni di ricavi e occupa 700 persone. Corsa assecondata anno dopo anno da successivi round di investimenti (40 milioni dal 2017), l’ultimo dei quali per realizzare il nuovo quartier generale, sede realizzata con le più avanzate soluzioni in termini di sostenibilità e domotica.

Elmec detiene il 23% di Eolo, fornitore di servizi di connettività attraverso antenne radio.