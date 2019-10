Big Bank: Jp Morgan, trimestrale record. Soffrono Goldman Sachs e Citigroup

Per l'istituto guidato da Jamie Dimon è un trimestre dunque record sia per i profitti che per i ricavi. La forza delle operazioni legate al ramo consumer ha aiutato a mitigare l'impatto dei bassi tassi di interesse. «I consumi restano in buona salute, grazie alla crescita dei salari e della spesa, unita a bilanci solidi e bassi livelli di disoccupazione», ha dichiarato il ceo Dimon in un comunicato. I buoni risultati dei consumi hanno compensato «l'indebolimento degli investimenti e della fiducia delle imprese a causa principalmente dei rischi geopolitici sempre più complessi, prime tra tutte le tensioni nel commercio globale».

Goldman Sachs soffre

Goldman Sachs ha sofferto più delle altre. Nel terzo trimestre ha riportato un calo degli utili del 26%, superiore alle previsioni a 1,88 miliardi, 4,79 dollari per azione, rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso (2,52 miliardi, 6,28 dollari per azione) e ai 5,81 dollari per azione del secondo trimestre. Hanno fatto leggermente meglio i ricavi che sono diminuiti del 6%, a 8,32 miliardi di dollari, ma sono rimasti poco sopra le attese degli analisti di 8,31 miliardi di dollari.

Pesa soprattutto il rallentamento dell'investment banking sceso del 15%, a 1,61 miliardi, contro gli 1,71 miliardi stimati dal panel degli analisti di FactSet. Le azioni nel pre mercato cedono l'1%. I ricavi del trading di Goldman legato a valute, reddito fisso e commodities hanno registrato una flessione del 7% nel trimestre. Più accentuato, al 17%, il calo del ramo del credito della banca rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. David Solomon, il nuovo ceo, è alla guida di Goldman Sachs da un anno e si è trovato a gestire una complessa eredità in una banca in forte cambiamento. «I risultati nel terzo trimestre riflettono la forza di fondo del nostro portfolio di clienti globali e la nostra capacità di produrre risultati solidi nel contesto di un ambiente non facile» ha detto Solomon nel comunicato sugli utili. «Continuiamo ad attuare le nostre priorità strategiche, incluso l'investimento in importanti opportunità di crescita in nuove attività e in quelle esistenti».

Bene Citigroup spinta dal ramo consumer

Nel terzo trimestre Citigroup ha visto salire utile e fatturato, superando le previsioni degli analisti, ma il titolo soffre in Borsa subito dopo la diffusione dei conti (in ogni caso da inizio anno ha guadagnato il 35%). Nei tre mesi a settembre, la banca americana ha messo a segno un utile netto di 4,91 miliardi di dollari, 2,07 dollari per azione, in rialzo del 6% rispetto ai 4,62 miliardi, o 1,73 dollari per azione, dello stesso periodo dell'anno scorso. I ricavi netti si sono attestati a 18,57 miliardi di dollari, in rialzo dell'1% rispetto ai 18,39 miliardi dell'anno scorso.

Gli analisti attendevano profitti per azione per 1,95 dollari, con un giro d'affari di 18,51 miliardi. La banca ha spiegato che l'incremento degli utili è stato possibile grazie ad una minore aliquota fiscale ed entrate maggiori. «Nonostante un clima imprevedibile per tutto il trimestre, continuiamo a perseguire la nostra strategia di miglioramento dei rendimenti degli azionisti attraverso una crescita coerente incentrata sui clienti» ha detto il ceo Michael Corbat, rilevando che «il ramo consumer ha messo a segno buoni risultati nel trimestre, mostrando una solida crescita dei ricavi di base del 4% e un aumento dell’Ebt del 17%. In coerenza con l'impegno assunto nel 2017, restiamo sulla buona strada per restituire ai nostri azionisti oltre 60 miliardi di dollari di capitale. I riacquisti hanno ridotto le nostre azioni ordinarie in circolazione di 259 milioni, pari all'11%, solo nell'ultimo anno. Se consideriamo anche la crescita del 6% dell'utile netto, hanno anche contribuito a far aumentare il nostro valore contabile tangibile per azione del 12% nello stesso lasso di tempo», ha concluso il numero uno di Citi.