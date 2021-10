Big cities Usa a rischio esodo? I dati di dicono di no

Così parlano le città

In realtà le transazioni volano nelle grandi città. Sempre Re/max riporta che a New York le compravendite sono aumentate del 55,5%, a Honolulu del 37% e a Las Vegas del 12,5%. Quanto ai prezzi, delle 51 città monitorate, 36 hanno visto un aumento a doppia cifra percentuale su base annua, guidate da Boise (Idaho) con un +30,6%, Phoenix (Arizona) con un +24,9% e Salt Lake City (Utah) con il +22,3%.

Shiller brilla a New York

Sotto la lente è quanto accade a New York, la cartina di tornasole del mercato Usa, dove l'indice Shiller ha chiuso luglio a 242.81, in rialzo dello 0,96% su base mensile e del 17,86% su base annuale.

Cosa sta davvero succedendo, in una città tanto amata dagli investitori, anche italiani?Durante la pandemia abbiamo visto la città svuotarsi e le famiglie, complice il lavoro da casa, spostarsi verso i dintorni della Grande Mela, più salutari e decisamente meno cari. È dunque l'inizio della fine per New York? «Neanche per sogno – dice divertito Giampiero Rispo, fondatore e presidente di Domus Realty di New York –. Certo dobbiamo prendere atto di una nuova realtà, in cui chi riesce a lavorare da casa preferisce spostarsi in zone meno care. Ma a New York stiamo vedendo aziende che continuano a investire, per esempio Google che continua a comprare nuovi palazzi a New York, facendo venire moltissimi ingegneri e le loro famiglie a vivere qui».

Domus Realty sottolinea come gli affitti di case ormai si trattino al rialzo, con i contratti che si chiudono con una sorta di asta al di sopra del prezzo richiesto dai proprietari. «New York in realtà si sta riempiendo di nuovo – dice Rispo – c’è sicuramente un ricambio. Arrivano dalla California, dalla Florida, in controtendenza rispetto a quello che ci aspettava. Anche le vendite sono in forte ripresa e va tenuto presente che questo è solo con il mercato nazionale, perché il resto si vedrà a partire da novembre, tenendo presente che la “nuova America” post Trump piace molto».

Che la città sia resiliente lo vediamo già da anni, da quel famoso 11 settembre, passando dalla crisi sub-prime e tutto il resto: ogni volta New York veniva data per finita e ogni volta si è ripresa ed è risorta più forte di prima. Sul fronte vendite Domus Realty evidenzia che non ci sono più sconti rispetto a quanto richiedono i venditori. «Nell’ultima operazione che abbiamo appena chiuso siamo andati addirittura a pagare il 10% al di sopra del prezzo richiesto», dice Rispo. Il retail ovviamente soffre, così come un certo tipo di uffici vecchi in zona Park Avenue e Mid Town Manhattan.