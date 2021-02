Big data, noi siamo quello che compriamo. E il supermercato lo sa meglio di noi I comportamenti dei consumatori possono aiutare le aziende ad anticipare il mercato, i ricercatori a progettare sistemi di sorveglianza. Alla base c’è la fiducia di Luca Tremolada

vuoi avere una idea più chiara del ruolo che avranno i dati nel futuro prossimo venturo potresti per esempio andare in un supermercato o in un catena della grande distribuzione. Là dentro non è come partecipare al più grande social network, non diciamo a nessuno “mi piace” se non alla commessa quando paghiamo. Ma se possediamo un carta fedeltà registriamo i nostri acquisiti e forniamo un profilo delle nostre abitudini di acquisto più completo di quello che accade su un social network. Se però vogliamo capire ancora di più dobbiamo studiare come ragiona chi oggi gli scaffali dei supermercati li riempie. Procter&Gamble è una multinazionale americana di beni di largo consumo, è novecentesca nel senso che è nata nel 1837 e anche se non la conoscete quasi sicuramente avete comprato un loro prodotto. Variano dagli spazzolini ai detergenti e con il lockdown una cosa l’hanno capita chiaramente: non possono più permettersi di non avere una idea precisa dei loro clienti. Come? Con i dati.

Vittorio Cretella il nuovo Cio di P&G

«Sensori, intelligenza artificiale e fiducia». Così, con uno slogan da pubblicità televisiva è possibile riassumere la strategia sui big data di P&G. «Le aziende come la nostra – spiega al Sole 24 Ore Vittorio Cretella il nuovo Cio di P&G – sono diventate aziende di dati, applichiamo algoritmi di machine learning studiare come cambiano i gusti dei consumatori, usiamo sensori e studiamo prodotti data-driven ma più importante di tutto per i nostri clienti dobbiamo essere degni di fiducia, degli Steward, degli assistenti di volo, persone di cui si devono fidare».

Il manager italiano, ha costruito la sua carriera all'estera lasciando il nostro paese più di dieci anni fa e da un anno è il capo delle tecnologie di uno dei più grandi gigante della grande distribuzione. «Con noi – racconta orgoglioso – lavorano 150 data scientist con curriculum eccezionali. A loro chiediamo sostanzialmente due cose, progettare prodotti data-driven e studiare nuovi strumenti di analisi dei dati».

Durante la crisi del lockdown, spiega il Cio, le piattaforme dati sono state utilizzate per capire come stava cambiando la domanda di beni di consumo. «In quei mesi sono cambiate le abitudini dei consumatori e noi abbiamo dovuto adeguarci velocemente per cambiare il nostro modello di rifornimento dei supermercati e dei negozi. I nostri data scientist hanno come missione quella di imparare a interpretare i segnali provenienti da fonti di dati esistenti e nuove per produrre previsioni su cui i nostri team di vendita e fornitura possono lavorare. Questi strumenti aiutano a garantire la produzione, la distribuzione e la disponibilità dei nostri marchi nel momento in cui i consumatori ne hanno più bisogno».

