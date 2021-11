Big data in ripresa, ma l’azienda ideale resta ancora lontana

Cambiamento culturale

«L’esempio delle best practice italiane nell’utilizzo degli analytics dimostra chiaramente come i problemi di applicazione non siano tecnologici», dice Alessandro Piva, responsabile della ricerca dell’Osservatorio: «Le difficoltà, ma anche le maggiori opportunità, emergono quando ci si pone l’obiettivo di valorizzare a pieno il patrimonio informativo, cioè si passa dalla singola applicazione (in molti casi di tipo sperimentale) di data science a una revisione architetturale e culturale per gestire al meglio i dati interni e quelli acquisibili dall’esterno. I casi di successo in quest’ambito rivelano che due fattori sono cruciali: un’efficiente ed efficace governance dei dati e lo sviluppo di una cultura dell’uso dei dati».

«Questo è ancor più vero nel mondo pubblico, il tema dell’interoperabilità dei dati che troviamo nel Pnrr ci ricorda che una buona gestione dei dati può rappresentare un grande passo in avanti nel miglioramento dei servizi al cittadino», aggiunge Piva. Conclude Vercellis: «Nonostante diffuse esigenze di sperimentazione, poche aziende italiane oggi possono davvero dirsi “data driven”, cioè capaci di condurre l’intera organizzazione a una piena valorizzazione dei dati a disposizione. Per far sì che la data science abbia un impatto concreto, è necessario creare una “cultura dei dati” che, a diversi livelli, avvicini sempre più gli utenti di business a un uso quotidiano di insights e risultati delle analisi”.