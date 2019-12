Big e Pmi, il mix del rilancio

A Colleferro, poi, ha il proprio quartier generale Avio (389 milioni di fatturato, +15% l’anno; mille addetti, di cui 850 nel Lazio), oggi una public company con Leonardo (25,9%) come azionista rilevante. Nel 2020 verrà effettuato il volo inaugurale del nuovo lanciatore Vega C. In attesa del 2024 quando sarà la volta del Vega E, in grado di rilasciare più satelliti in orbite diverse nella stessa missione. «Il 95% del distretto è costituito da piccole imprese che lavorano in rapporto simbiotico con le grandi. Poi c’è una ridotta percentuale di piccole aziende che compete da sola sul mercato internazionale», spiega Silvio Rossignoli, presidente di Federlazio (associazione di piccole e medie imprese). Rossignoli è anche presidente della Arescosmo, 90 addetti e 15 milioni di fatturato in provincia di Latina. L’azienda sta sviluppando il sistema di paracadute di 35 metri del rover per la missione Exomars 2020. «Il settore va molto bene – spiega Stefano Lombardi segretario Fim Cisl Roma-Rieti – il che ci lasca sperare per la tenuta occupazionale». «Ci sono i presupposti per future assunzioni, – aggiunge Claudio Cesari, segretario Fiom Cgil Rieti - Roma Est– soprattutto di personale altamente qualificato».