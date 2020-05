«Big Pharma tre anni fa ha rifiutato la proposta Ue di sviluppare i vaccini coronavirus»

L'Efpia

L'Efpia ha sede a Bruxelles. Fondata nel 1978, rappresenta l'industria farmaceutica basata sulla ricerca che opera in Europa. Ha gestito un budget pubblico di 2,6 miliardi di euro per la ricerca della Ue per il periodo 2008-2020 attraverso l'Imi, ma finora, afferma il report delle due Ong, non è riuscito ad investire in aree di ricerca in cui il finanziamento pubblico è urgente e necessario.



Da quando il coronavirus Sars – parente stretto del Covid-19 – ha fatto capolino nel 2003, il mondo della ricerca ha esortato ad accelerare lo sviluppo di tecnologie mediche per affrontare i virus di questo tipo.



Il candidato ignorato

In realtà, affermano le due Ong, «c'era un candidato promettente per il trattamento del coronavirus già nel 2016, ma non ha attirato l'attenzione di Big Pharma per i suoi ulteriori sviluppi. È solo ora, con una pandemia globale in atto e con la mobilitazione di fondi pubblici di emergenza per affrontarla, che l'industria sta dimostrando la volontà di contribuire allo sviluppo dei farmaci e delle terapie.

L'industria farmaceutica si è comportata in modo simile per l'ebola. Solo quando è diventata un'epidemia nel 2014 l'Imi ha iniziato a finanziare progetti di ricerca rilevanti. Questo caso mostra come gli interventi tardivi quando un'epidemia è già in corso siano molto meno utili del tipo di bio preparazione che l'industria ha rifiutato».



Ricerca sul cancro

Secondo Bloomberg intelligence – riporta The Guardian che ha per primo dato la notizia sul proprio sito – nell'ultimo anno le 20 maggiori aziende farmaceutiche del mondo hanno intrapreso circa 400 nuovi progetti di ricerca. Circa la metà di essi si sono concentrati sul trattamento del cancro, rispetto ai 65 sulle malattie infettive.