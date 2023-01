Big tech, anche Alphabet licenzia: Verily taglia il 15% dei dipendenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Verily, la divisione dedicata alle life sciences di Alphabet, la società che controlla Google, ha annunciato un taglio del 15% dei posti di lavoro a causa di un ridimensionamento di alcuni programmi di ricerca.

Secondo quanto comunica la stessa società, sono più di 200 i posti di lavoro che saranno eliminati.

«Stiamo apportando modifiche che perfezionano la nostra strategia, danno priorità al nostro portafoglio di prodotti e semplificano il nostro modello operativo», ha dichiarato Stephen Gillett, amministratore delegato di Verily, in un post pubblicato sul blog della società. «Faremo avanzare meno iniziative con maggiori risorse», ha aggiunto.

La società, di proprietà della stessa casa madre di Google, vuole anche interrompere Verily Value Suite, un programma software medico, e alcuni prodotti in fase iniziale, come una serie di dispositivi miniaturizzati pensati per la somministrazione di farmaci, ha affermato Gillett.

Alcuni dipendenti che guidano i programmi saranno riassegnati ad altri team, mentre altri lasceranno Verily.