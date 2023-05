Big Tech, con Apple chiude un trimestre da 70 miliardi di profitti

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Meglio del previsto». In queste parole del Ceo di Apple Tim Cook c'è l’ultimo trimestre di Apple, e forse di tutta, o quasi, l'alta tecnologia americana.

Apple ha completato la stagione delle trimestrali delle Big Tech americane come era cominciata: accusando i colpi delle fragilità economiche, ma battendo i pronostici di bilancio. Profitti e ricavi dei colossi tecnologici, dallo streaming di Netflix all’e-commerce e cloud di Amazon, dalla pubblicità digitale di Alphabet e Meta all’intelligenza artificiale e ancora al cloud di Microsoft fino agli iPhone di Apple, hanno tutti risentito delle incertezze macro e sul settore, dando tuttavia allo stesso tempo prova di poter per ora tener testa alle pressioni più forti. Assieme le grandi tech, includendo anche le auto elettriche di Tesla, hanno tuttora accumulato profitti tra gennaio e marzo per quasi 70 miliardi di dollari.

La cautela sul futuro

La cautela sugli orizzonti resta, e ancora una volta Apple può fare testo: il fatturato del grande gruppo leader, in quello che è il suo secondo trimestre fiscale, è comunque sceso rispetto all’anno scorso, del 3% a 97,28 miliardi, un raro secondo periodo trimestrale consecutivo di giro d’affari in declino. E anche i profitti sono diminuiti del 3%, a 24,16 miliardi da 25,01 miliardi.

Apple trainata dagli iPhone

A dominare l’attenzione quando si tratta di Apple è stato però, oltre ad una performance in generale superiore alle ipotesi, l’andamento di quello che resta il suo prodotto di punta e motore del business, nonostante gli sforzi di diversificazione: gli iPhone hanno registrato vendite per 51,33 miliardi, in aumento del 2% e nettamente sopra i 48,84 miliardi attesi. Un risultato tanto più rimarchevole dato che nel trimestre il mercato degli smartphone si è nel complesso contratto del 15 per cento. I servizi, particolarmente redditizi e sui quali scommette sempre più, sono a loro volta cresciuti, del 5,5%, e hanno sostanzialmente rispettato le anticipazioni con 20,91 miliardi di dollari. I computer Mac hanno invece sofferto una contrazione del 31% e quelle dei tablet iPad del 13 per cento.

La solidità dell’attività e della performance d’insieme ha tuttavia consentito a Cook di affermare che non ha piani di tagli del personale, al contrario di molte altre società tech: «Non stiamo parlando di licenziamenti di massa in questo momento», ha detto.

I conti delle altre

Apple non è stato un caso isolato di resilienza. Altri protagonisti tech hanno dato prove quantomeno di tenuta, che per gli investitori giustifica i rialzi riportati dai titoli in Borsa da inizio anno, chi più chi meno, dopo un 2022 difficile. Se queste riprese troveranno future conferme oppure preparino nuove tensioni e ribassi rimane l’interrogativo aperto. Come accennato le ragioni di nervosismo, tra ombre di recessione e manovre aziendali di risparmio, non sono svanite, e talvolta trapelano anche dai conti.