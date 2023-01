Big Tech in crisi, Tim Cook si taglia lo stipendio di 35 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

La crisi che ha travolto Big Tech nell'ultimo anno non poteva non scalfire i lauti compensi destinati ai Ceo. E così Tim Cook, amministratore delegato di Apple, ha deciso di mettere in discussione il suo stipendio, finito spesso nell'occhio delle critiche degli analisti, chiedendo alla sua azienda un taglio. Taglio approvato e Cook, nel 2023, percepirà una cifra che si aggira sui 49 milioni di dollari, in calo del 40% rispetto all'anno precedente.

La notizia è trapelata da una nota ufficiale della Sec, dove vengono forniti anche alcuni dettagli. Lo stipendio del Ceo di Apple passa da 84 a 49 milioni di dollari con la parte fissa che resta invariata a 3 milioni, (così come la parte degli incentivi, pari a 6 milioni). Mentre il premio in azioni scende da 75 a 40 milioni di dollari.

Come dicevamo, diversi analisti in passato hanno giudicato eccessiva la remunerazione di Cook che ha un patrimonio stimato in 1,7 miliardi di dollari.

Apple ha anche reso noti i compensi per il 2022 del direttore finanziario, Luca Maestri, del consigliere generale, Kate Adams, del responsabile della vendita al dettaglio, Deirdre O’Brien e del direttore operativo Jeff Williams. A tutti questi dirigenti sono stati corrisposti circa 27 milioni di dollari - tra stipendio, azioni e bonus - nel 2022, con un leggero aumento rispetto all’anno precedente.

L’anno scorso le azioni Apple hanno perso il 27% del loro valore a Wall Street, e anche se il calo è stato inferiore a quello subito dall’indice Nasdaq Composite, rimane un numero pesante.