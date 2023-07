Big tech, la fabbrica dei soldi a caccia del nuovo Eldorado

5' di lettura

L’intelligenza artificiale? Molti ci scommettono. Altri invece, seppure fin qui abbia deluso, guardano al metaverso. Meglio, allora, continuare a puntare sul cloud computing che, negli ultimi anni, ha spinto i conti aziendali. Le opzioni sul tavolo - è evidente - sono molteplici e non c’è tra gli esperti intesa nel definire l’Eldorado, nuovo o quasi, per il business delle grandi aziende hi-tech. Al di là di ciò, è innegabile che «il mondo della tecnologia - spiega Giacomo Calef, country manager di NS Partners - sia alla ricerca di un punto di svolta. È aperta la caccia all’innovazione capace di cambiare il paradigma». Un’esigenza «a sostegno non solo, attraverso l’effetto notizia, dei corsi azionari, bensì anche per spingere redditività e fondamentali in generale».

Già, i fondamentali. A ben vedere il “turning point” (o presunto tale) è legato anche, e soprattutto, ai singoli modelli di business. Spesso i big dell’hi-tech (da Alphabet ad Amazon fino ad Apple, Meta e Microsoft) sono considerati un tutt’uno. In realtà si tratta di aziende che, sì, hanno tratti in comune, ma che sono comunque diverse le une dalle altre. Fabbriche dei soldi con definiti (e differenti) business model rispetto ai quali un’accelerazione tecnologica produce effetti differenziati.

Loading...

Il mondo di Amazon

Un esempio? Amazon. Il colosso del commercio elettronico ha incrementato l’attività nel corso degli anni. Secondo Bloomberg, nel 2010 il fatturato rettificato valeva 34,2 miliardi di dollari. Lo scorso esercizio è arrivato a 513,9 miliardi. Un bel balzo che, tra le altre cose, è stato sostenuto dal cosiddetto effetto “marketplace”. Vale a dire: fare incontrare venditori e compratori su una piattaforma digitale, efficiente per tecnologia e logistica, dove i prezzi dei prodotti (anche in scia alle stesse efficienze) sono inferiori alla media. Questa caratteristica attrae più consumatori i quali, a loro volta, richiamano nuovi venditori. Ma il maggiore numero di venditori implica una migliore possibilità di selezione nei prodotti e nei prezzi. Il che, in un circolo virtuoso, attira nuovi consumatori spingendone il business. Un’attività che configura Amazon non solo come società hi-tech, bensì quale realtà tecno-infrastrutturale. Ciò detto, però, la vera redditività della società arriva dalla divisione Aws. In altre parole: dai servizi di cloud computing che, ad esempio, nel 2022 hanno generato un utile operativo di 22,8 miliardi di dollari rispetto alle perdite dell’e-commerce. Di fronte a un simile contesto si capisce perché l’Artificial intelligence (Ai) sia un potenziale Eldorado. Questa, da una parte, può spingere la “nuvola informatica” (ad esempio perché è richiesta più potenza computazionale); e, dall’altra, è in grado di efficientare l’e-commerce.

FATTURATI E PROFITTI Loading...

Apple a quota 3mila miliardi

Differente il discorso nel regno di Apple. La società, che vanta una market cap di 3mila miliardi di dollari, «è stata tra le prime a capire – spiega Nicoletta Corrocher, docente di Economia dell’innovazione alla Bocconi – l’importanza di unire l’offerta di hardware e software». Cioè: «creare un ecosistema tecnologico dove, da un lato, esiste il prodotto hi-tech, ad esempio l’iPhone»; e, dall’altro, «è costituita la piattaforma su cui, tra le altre cose, è possibile sviluppare e testare le applicazioni». Le quali, poi, vengono «lanciate nello stesso ecosistema tecnologico». Non solo. Apple ha scommesso molto sugli utenti privati. «Un approccio – dice sempre Corrocher – il quale è stato sostenuto da una “maniacale” attenzione su un duplice aspetto: l’interfaccia uomo-macchina e il design». Proprio quest’ultimo aspetto ha costituito (e costituisce) un appeal della casa di Cupertino. Ciò considerato, l’Ai, ad esempio nello sviluppo di software, reciterà un ruolo rilevante in quel di Apple. Sebbene la ricerca di un nuovo momento “wow”, anche nell’hardware, sia tra le priorità. La prova? Il recente lancio di Vision Pro. Il visore abilita una serie di applicazioni per il lavoro e l’intrattenimento nella realtà virtuale e aumentata. Sarà un game changer? Difficile dire. Per adesso la Borsa, positiva subito dopo la presentazione del device, in scia alla pubblicazione del suo prezzo (3.500 dollari) ha fatto ritracciare (momentaneamente) il titolo del gruppo.

L’ex Facebook

Dalla casa della mela morsicata a Meta. In questo caso la recente ricerca dell’Eldorado è stata obbligata. L’ex Facebook, al di là dello scandalo di Cambridge Analytica, deve affrontare diversi problemi riguardo alla raccolta e uso dei dati sui suoi social network. Le regole approvate dall’Ue, unitamente al sistema Tracking transparency realizzato da Apple, hanno creato limitazioni a quel digital marketing che è essenziale per Meta. Non stupisce, quindi, come il gruppo abbia cercato il nuovo Graal nel metaverso. Il consuntivo però, finora, è negativo. Tanto che Mark Zuckeberg, ceo della società, è tornato (con il plauso del mercato) a concentrarsi sulla “vecchia” attività. Un core business che, lui sì, ha avuto successo anche grazie al cosiddetto “platform effect”. Questo consiste nella creazione di luoghi digitali dove più i soggetti sono attratti ad usare la piattaforma e più la stessa piattaforma si espande. In simili situazioni l’oggetto del prodotto siamo noi, i nostri comportamenti e costumi. La formula di successo della società è avere capito per prima che le persone hanno una voglia contagiosa di sapere le cose degli altri, di interagire. Il gruppo, quindi, non sfrutta la singola esigenza di un soggetto, bensì l’intero portato di ciascuno di noi. Un’attività “comportamentale” dove l’Ai (onnipresente) premetterà di efficientare l’uso dei dati (anche con i nuovi limiti).