Bigiotteria, PE Creazioni lancia il monile su misura

2' di lettura

Dalla logistica ai gioielli, il grande cambiamento per Paola Elisio è arrivato con il trasferimento da Milano a Como e la scelta di lasciare il lavoro. Dopo qualche anno da consulente Paola decide, spinta da un’amica, di frequentare un corso di bigiotteria. «Ero piuttosto scettica - racconta - perché non ho mai avuto abilità manuali, ma decisi di provare. È stata una bellissima sorpresa perché nonostante le mie scarsissime aspettative, ho scoperto una passione a un’abilità che mai avrei pensato di avere».

La nascita del brand

Nasce così il brand PE Creazioni, che annovera una collezione di collane, orecchini e bracciali, nati prima per le amiche, poi per le amiche delle amiche e così via.

È con il passaparola che aumenta il successo sul territorio e da hobby diventa una attività a tempo pieno. «Ogni creazione viene personalizzata dalle clienti e, per questo motivo, non ho un sito di e-commerce -spiega Paola -. Il dialogo con l’acquirente è fondamentale non solo per cogliere i suoi desideri, ma anche perché credo molto nel rapporto umano che si sta sempre più perdendo con acquisti da siti o nella grande distribuzione».

Monili su misura

Il valore aggiunto del lavoro di Paola è realizzare un monile “su misura” un po’ come un abito sartoriale. «Con la cliente si sceglie il modello, le pietre, il tipo di materiale da utilizzare e le eventuali personalizzazioni» dice.

È il Covid che spariglia le carte, ma aumenta la presenza sui canali social come Facebook e Instagram e quindi la clientela si estende oltre al territorio di Como, Milano e Torino, anche a diverse regioni italiane e nazioni straniere.