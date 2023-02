Biglietti aerei gratis, talenti e aziende high-tech: così Hong Kong cerca il riscatto

Ascolta la versione audio dell'articolo

A tagliare il nastro di Hello Hong Kong! la nuova strategia di attrazione dei turisti stranieri è stato il nuovo chief executive John Lee, che ha messo in palio 500mila biglietti aerei gratuiti per chi vuol visitare Hong Kong. L’ex colonia britannica cerca di scacciare lo spettro del Covid-19 e di allontanare l’ombra ingombrante di Pechino. Ma il turismo è solo l’ultimo atto di una serie di iniziative, la più importante è il fondo da 3.89 miliardi di euro per attirare business di qualità, l’introduzione di un Top talent pass per i migliori studenti nei settori high-tech. Un mix che dovrà servire a sconfiggere il calo del Pil che nel 2022 si è attestato intorno al 3,5 per cento.

Co-investimenti

Al Forum di Hong Kong, a fine gennaio, John Lee ha rafforzato la proposta fatta a luglio, all’atto del suo insediamento. Hong Kong è una delle economie più competitive al mondo, è un ponte sui mercati globali. Ma la nuova mission è quella di attrarre imprese e talenti. In sintesi questo il messaggio lanciato ai partecipanti, top manager ed economisti provenienti da tutto il mondo.

Così è nato l’Ufficio per l’attrazione di imprese strategiche (OASES), istituito anche per quelle che operano in settori di importanza strategica, per loro in palio facilitazioni fiscali e fondi come il Fondo di co-investimento da 30 miliardi di HK$ (3,89 miliardi di euro) per convincerle a stabilire le operazioni a Hong Kong.

La bilancia commerciale debole ha contribuito al declino dell’economia, accanto al rallentamento della domanda interna che è stata travolta dalla quinta ondata di epidemie locali e successivamente da condizioni finanziarie proibitive.