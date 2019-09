Biglietti aerei a prezzi ridicoli: come scovare online gli errori delle compagnie

I siti cacciatori di anomalie che fanno risparmiare

Va detto, però, che di fianco al lavoro manuale di ogni singolo utente sui comparatori di voli, si muovono piattaforme che fanno questo lavoro e forniscono già i dati pronti. Esistono una dozzina di siti, infatti, che grazie a degli algoritmi riescono a intercettare un'eventuale tariffa fuori mercato e a segnalarla all'utente che ha preventivamente effettuato un'iscrizione. I portali più noti sono errorfarealerts.com (che in home page ha un form molto visibile dove lasciare la propria mail per ricevere le opportunità scovate) e secretflying.com. Le piattaforme del genere sono spesso presenti anche sui vari canali social, e non di rado hanno applicazioni sia per iOS che per Android. La scorsa settimana, per fare qualche esempio, Errorfarealerts ha scovato un volo da Vienna alle Filippine a poco più di 300 euro, o un viaggio in business class da Francoforte a Nairobi a 1.300 euro.

Le newsletter

È bene tener presente che non tutte le compagnie aeree concedono i loro dati sui voli ai motori di ricerca verticali. Spesso, infatti, le compagnie low cost preferiscono che l'utente arrivi sul loro sito per effettuare una prenotazione, trattandosi di tariffe già molto basse. Per questa ragione, è buona regola iscriversi alle newsletter.

Rapidità e sangue freddo

Quando ci si imbatte in un errore tariffario, la regola è quella di procedere rapidamente all'acquisto. Solitamente un prezzo immesso per errore può durare solo una manciata di minuti, magari un'ora. Sono vietate, allora, le titubanze e inutili le chiamate alla compagnia aerea per chiedere delucidazioni circa la validità del prezzo stesso.

Il rischio di annullamento del biglietto

Infine, un occhio ai possibili rischi. L'unico svantaggio delle tariffe errate, infatti, è che a volte le compagnie aeree proveranno a non onorare la prenotazione, con la conseguenza che il biglietto verrà annullato e rimborsato. Secondo GoOpti, questa possibilità esiste ma è poco probabile. Ciononostante, meglio non correre rischi. Quindi è consigliabile attendere almeno due settimane dopo l'acquisto della prenotazione, prima di iniziare a organizzare il viaggio nel suo complesso (albergo ed eventuali altri impegni). È giusto sottolineare che anche se si riceve un'email di conferma dopo l'acquisto, rimane qualche piccola possibilità che la compagnia aerea decida di rimborsare il biglietto acquistato con tariffa errata. Se invece si ottiene subito un biglietto elettronico, il gioco è fatto e buon viaggio.