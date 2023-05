Biglietti dei musei, in un anno prezzi aumentati del 10% in sette città

I punti chiave Roma

La corsa dei prezzi morde anche la cultura. A spingere l’inflazione ad aprile, stando alla stima preliminare dell’Istat, sono state anche Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. Fanno parte di questa categoria i servizi ricreativi e culturali vari, tra i quali quelli museali. Ed è proprio su questi ultimi che si è acceso il faro di Altroconsumo, che ha confrontato i prezzi di ingresso dei 15 musei italiani più visitati nel 2022 a Roma, Firenze, Napoli, Venezia, Torino, Milano e Caserta riscontrando, nell’ultimo anno, un aumento in media del 10%.

Roma

Partendo da Roma, un fine settimana tra musei e monumenti può costare in media il 2% in più rispetto allo scorso anno. A subire le variazioni più significative sono il Museo archeologico del Colosseo (+29% in 4 anni) e Castel Sant’Angelo (+6% rispetto al 2022). Il biglietto di ingresso per i Musei Vaticani non ha subito rincari nel 2023, anche se aumenta il prezzo della prevendita che costa, ad oggi, 5 euro.

Firenze

A Firenze i prezzi salgono del 4% rispetto 2022. Il costo della visita alla Galleria degli Uffizi è variato del +66% dal 2015 al 2018, a causa della distinzione tariffaria tra alta e bassa stagione. In particolare, nel 2018 un biglietto in bassa stagione (da novembre a febbraio) era di 12 euro(+4 euro di prevendita) – prezzo che è rimasto invariato sia nel 2022 che nel 2023. Contrariamente, sempre nello stesso anno, ma in alta stagione (da marzo a ottobre), un biglietto costava 20 euro (+4 euro di prevendita). Ciò è rimasto invariato fino al 1° marzo 2023, quando il prezzo è aumentato ulteriormente del 21% (25 euro + 4 euro di prevendita).

Napoli

Prezzi in crescita anche a Napoli: +33% rispetto al 2022. Nello specifico, il costo per visitare gli scavi archeologici di Pompei passa da 16€ del 2022 a 18 nel 2023, con una crescita del 13% rispetto all'anno precedente. Situazione analoga per una visita al Museo Archeologico Nazionale, dove il biglietto ha subito un aumento del 20% rispetto al 2022, passando da 15 a 18 euro. Il rincaro più significativo è stato però quello registrato sugli ingressi per Palazzo Reale, da 6 a 10 euro rispetto allo scorso anno (+67%).

Venezia

Anche Venezia non è esente dai rincari, confermando un aumento in media del 10% rispetto al 2022. Il costo della visita a Palazzo Ducale passerà da 26 euro a 30 euro a partire dal 1° settembre 2023, segnando una crescita del 15% rispetto all'anno scorso.