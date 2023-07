Bike economy, cresce l’export: record a Padova e nel Vicentino

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nell’ecosistema nazionale della bicicletta, il Nord Est ha un posto di tutto rispetto. Il Veneto fa la parte del leone, soprattutto nella manifattura, che tra l’altro conserva una forte componente artigiana. Il Trentino Alto Adige, invece, è ai primi posti per ciclabili e per strutture ricettive dedicate a chi viaggia sulle due ruote, alimentando un segmento di turismo in continua crescita.

Le province di Treviso, Vicenza e Padova sommano il maggior numero di aziende produttrici di bici, componentistica, abbigliamento e scarpe per ciclisti. Ma ci sono player di spicco anche a Belluno, Verona, Venezia, Bolzano e Udine. I brand che hanno legato la loro fortuna alla crescita del mercato del mezzo di trasporto sostenibile per eccellenza sono tanti: si va dalle due ruote di Pinarello ai componenti di Campagnolo, dalle corone e pedivelle di Miche alle selle di Selle Royal, senza trascurare i produttori di abbigliamento come Manifattura Valcismon e Castelli. Le imprese più strutturate, che esprimono ricavi superiori al milione di euro, sono circa un centinaio.

Tuttavia Confartigianato Veneto, parlando di distretto diffuso della bici, segnala come la regione sia seconda per numero di imprese, dietro solamente alla Lombardia, con una presenza importante di aziende artigiane. «Le attività impegnate nella filiera sono 489 e impiegano oltre 2.300 addetti. Il 66,7%, ovvero 326 piccole e micro imprese, sono artigiane con 614 collaboratori. Si tratta soprattutto di aziende dedite alla riparazione, 226 unità (46,2% del settore), 204 delle quali artigiane», afferma il presidente della Confederazione, Roberto Boschetto, che commenta i numeri dell’Osservatorio sulla bicicletta dell’Ufficio studi della Confederazione.

Solo nel Vicentino sono 93 le imprese della filiera che impiegano 1.070 addetti, quasi la metà (45,7%) dell’occupazione regionale del settore e 64 di queste attività sono artigiane. «I numeri confermano quanto la meccanica della provincia berica, anche nel mercato delle due ruote, sia apprezzata dentro e fuori i confini nazionali», fa notare Cristian Veller, vicepresidente di Confartigianato Imprese Vicenza.

Nel 2022 i ricavi dei produttori italiani di bici e relativa componentistica sono cresciuti del 10% raggiungendo per la prima volta la soglia dei 2 miliardi di euro, evidenzia la terza edizione del rapporto annuale di Banca Ifis, dedicato all’ “Ecosistema della bicicletta”, che fotografa l’andamento e le prospettive di uno dei settori protagonisti della transizione sostenibile. L’orizzonte si presenta roseo anche per il 2023 con fatturati attesi in ulteriore crescita del 6%. Il Nord Italia concentra circa l’80% della produzione, il 92% del fatturato, il 21% generato all’estero e, come detto, il Nord Est è punta di diamante della bike economy nazionale.