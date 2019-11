Bike Economy. L’industria, la mobilità, le opportunità Mercato, infrastrutture, indotto: una guida per approfondire il mondo dell'economia della bicicletta

1' di lettura

La bicicletta costituisce una fonte di economia di cui molteplici attori posso beneficiare e che apparentemente non ha controindicazioni: fa senza dubbio parte delle soluzioni per la mobilità urbana del futuro, non certo dei problemi. Garantisce una forma di spostamento agile, efficiente, economica, sostenibile, salutare, che occupa poco spazio. In più può fornire ottime opportunità per i territori in termini di turismo e di offerta innovativa per il patrimonio storico, culturale, artistico, enogastronomico per cui l'Italia è conosciuta nel mondo.

Proprio alla filiera ed alle opportunità connesse al mondo delle due ruote Il Sole 24 Ore dedica la guida “Bike economy. L'industria, la mobilità, le opportunità”, in edicola con il quotidiano giovedì 7 novembre.

Oltre al mercato ed agli impatti economici, la guida approfondisce gli aspetti connessi alla filiera: accessori, abbigliamento tecnico, sistemi antifurto, sicurezza e piste ciclabili, il ruolo dei grandi eventi agonistici come strumento di promozione, le opportunità collegate al cicloturismo, le realtà innovative che operano nel settore. i risultati economici dei big del comparto.